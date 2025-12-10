Cae primera lluvia de otoño en Teherán, pero el país necesita mucho más

TEHERÁN, Irán (AP) — Por primera vez en meses, la lluvia cayó el miércoles en la capital de Irán, dando un breve respiro a la sedienta República Islámica, que padece el otoño más seco en más de medio siglo.

La sequía que azota a Irán ha hecho que su presidente advierta al país que podría tener que trasladar su gobierno fuera de Teherán para finales de diciembre si no se producen lluvias importantes para recargar las represas que rodean la capital. Los meteorólogos han descrito este otoño como el más seco en más de 50 años en todo el país, incluso antes de su Revolución Islámica de 1979, lo que impone aún más presión a un sistema que gasta grandes cantidades de agua de manera ineficiente en la agricultura.

La crisis del agua se ha convertido incluso en un tema político en el país, especialmente porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ofrecido repetidamente la ayuda de su país a Irán, una nación contra la que lanzó una guerra de 12 días en junio. Los cortes del suministro de agua también han provocado protestas localizadas en el pasado, algo que Irán ha tratado de evitar mientras su economía lucha bajo el peso de las sanciones internacionales por su programa nuclear.

“Estoy muy agradecido a mi Señor, quien abrió la puerta de Su misericordia sobre nosotros, permitiéndonos presenciar esta lluvia bendita y abundante”, dijo Brian Shad Doust, residente de Teherán. “El año pasado, realmente sufrimos una grave escasez de agua; fue extremadamente seco, prácticamente no teníamos agua en absoluto. Al ver la lluvia por primera vez esta temporada, agradecemos a Dios mil veces”.

Reservorios secos y una escasa capa de nieve desafían a Irán

Desde hace tiempo, la sequía ha sido un tema de conversación en Teherán y en todo Irán, y ha hecho que funcionarios del gobierno hablen abiertamente del tema con periodistas visitantes y que muchas personas adquieran tanques de agua para sus hogares. En la capital, carteles patrocinados por el gobierno llaman al público a no usar mangueras de jardín en exteriores para evitar el desperdicio. Se informa que el servicio de agua se interrumpe durante horas en algunos vecindarios de Teherán, hogar de 10.000.000 de personas.

La capa de nieve en los montes Alborz también sigue siendo baja, especialmente después de un verano en el que se alcanzaron temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) en algunas áreas del país, obligando al cierre de edificios gubernamentales.

Ahad Vazifeh, un funcionario de la oficina gubernamental de la Organización Meteorológica de Irán, calificó la sequía como “sin precedentes” en una entrevista que sostuvo la semana pasada con el medio de noticias Fararu. La precipitación actual se sitúa en alrededor del 5% de lo que se considera un otoño normal, agregó.

“Incluso si la lluvia de invierno y primavera es normal, tendremos un déficit del 20%”, advirtió Vazifeh.

Videos en redes sociales muestran a personas de pie en algunos reservorios, con las líneas de agua claramente visibles. Imágenes satelitales analizadas por LA NACION también muestran reservorios visiblemente agotados. Entre ellos está la represa Latyan, una de las cinco represas clave del país, que ahora está por debajo del 10% de su capacidad mientras Teherán entra en su sexto año consecutivo de sequía.

El periódico estatal Tehran Times, que a menudo sigue la línea de la teocracia, describió con franqueza la magnitud del desafío.

“Irán enfrenta una crisis de agua sin precedentes que amenaza no solo su sector agrícola sino también la estabilidad regional y los mercados alimentarios globales”, dijo el periódico en una nota publicada el pasado fin de semana. Los fieles también han ofrecido oraciones por lluvia en las mezquitas del país.

Irán enfrenta el desafío del cambio climático

Irán, que se extiende entre Oriente Medio y Asia, ha sido árido durante mucho tiempo debido a su geografía. Sus cadenas montañosas Alborz y Zagros provocan una llamada “sombra de lluvia” en gran parte de la nación, bloqueando la humedad que viene del mar Caspio y el golfo Pérsico.

Pero el agotamiento de los suministros de agua ha sido autoinfligido. Se calcula que la agricultura utiliza el 90% de los suministros de agua del país. Eso no ha parado ni siquiera durante estos recientes años de sequía. Ello se debe en parte a políticas derivadas de la Revolución Islámica de 1979 de Irán y del entonces Líder Supremo, el ayatolá Ruhollah Khomeini, que prometió que el agua sería gratuita para todos. En los años intermedios de la guerra entre Irán e Irak, el país impulsó la autosuficiencia por encima de todo, irrigando tierras áridas para generar cultivos que consumen mucha agua, como el trigo y el arroz, y sobreexplotando pozos.

Los expertos han dicho que Irán enfrenta una “bancarrota de agua” debido a sus decisiones. En el pasado, las autoridades iraníes han culpado en parte a sus vecinos por la escasez del líquido y, en un momento dado, el expresidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad insinuó falsamente que “el enemigo destruye las nubes que se dirigen hacia nuestro país y esta es una guerra que Irán ganará”.

Pero eso ha cambiado con la gravedad de la crisis que ha llevado al actual presidente Masoud Pezeshkian a advertir que podría ser necesario trasladar la capital. Sin embargo, tal decisión costaría miles de millones de dólares que el país probablemente no tiene mientras lucha con una grave crisis económica.

Mientras tanto, es probable que el cambio climático haya acelerado las sequías que azotan a Irak, que ha visto el año más seco registrado desde 1933, así como a Siria e Irán, señaló World Weather Attribution, un grupo de científicos internacionales que estudian la función del calentamiento global en el clima extremo.

Con el aumento de 1,3 grados Celsius (2,3 grados Fahrenheit) en la temperatura global debido a la quema de combustibles fósiles, se puede esperar que la severidad de la sequía vista en Irán el año pasado regrese cada 10 años, dijo el grupo. Si la temperatura no hubiera aumentado tanto, se podría esperar entre cada 50 a 100 años, agregó.

“La crisis aguda actual es parte de una crisis hídrica a largo plazo en Irán y en toda la región que resulta de una serie de problemas, como sequías frecuentes con crecientes tasas de evaporación, agricultura que consume mucha agua y extracción insostenible de aguas subterráneas”, dijo World Weather Attribution en un informe reciente.

“Estas presiones combinadas fomentan el estrés hídrico crónico en los principales centros urbanos, incluyendo Teherán, que, según informes, se encuentra en riesgo de sufrir una severa escasez de agua y racionamiento de emergencia, mientras también se impone presión a la productividad agrícola y se intensifica la competencia por recursos cada vez más escasos”.

___

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.