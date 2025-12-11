Caen las bodas por la Iglesia, bautismos, comuniones y confirmaciones en España en 2024 y sube un 12% el bautismo de adultos

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Iglesia católica registró en 2024 un descenso en todos los sacramentos (bodas católicas, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y extrema unción), excepto en los bautizos de mayores de 7 años, que se incrementaron en un 12,6%.

Así se desprende de la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica 2024, elaborada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presentada este jueves en rueda de prensa.

El mayor descenso se registra en los matrimonios, que caen un 6,08%, pasando de 33.500 en 2023 a 31.462 en 2024; seguido por las primeras comuniones, que bajan de 162.580 a 154.677 (un 4,86% menos).

También cae un 3,97% el número total de bautizos, pasando de 152.426 en 2023 a 146.370 en 2024. Si bien, aumentan un 12,57% los bautismos de mayores de 7 años, que crecen desde los 11.835 en 2023 hasta los 13.323 en 2024.

Además, de los datos de la Memoria se desprende que en 2024 hubo un total de 103.535 confirmaciones, un 3,38% menos que el año anterior, cuando fueron 107.153; y 26.013 unciones de enfermos, un 0,41% menos que en 2023, cuando se registraron 26.120.

Desde la Conferencia Episcopal Española achacan este descenso en los sacramentos a "un movimiento natural de la población" así como al incremento del número de solteros. "El INE actualizó la semana pasada sus datos. España gana 1,2 millones de solteros en los últimos tres años y solo 105.000 casados. Claro, al final esto también, como es lógico, se puede reflejar en los sacramentos que se reciben en nuestro país", ha argumentado la directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, Esther Martín, en rueda de prensa.