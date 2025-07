Caen tasas de vacunación infantil en EEUU mientras las exenciones alcanzan un nuevo récord

NUEVA YORK (AP) — Las tasas de vacunación en jardines de infancia en Estados Unidos disminuyeron nuevamente el año pasado y la proporción de niños con exenciones alcanzó un máximo histórico, según datos federales publicados el jueves.

La fracción de niños exentos de los requisitos de vacunación aumentó a 4,1%, frente al 3,7% del año anterior. Es el tercer año consecutivo en que se rompe el récord de la tasa de exención, y la gran mayoría son padres que retienen las vacunas por razones no médicas.

Mientras tanto, el 92,5% de los niños de jardín de infancia del ciclo 2024-25 recibieron sus vacunas obligatorias contra el sarampión, las paperas y la rubéola, una ligera disminución respecto al año anterior. Antes de la pandemia de Covid-19, la tasa de vacunación era del 95%, el nivel que hace improbable que una sola infección desencadene un grupo de enfermedades o un brote.

Los números de vacunación se publicaron mientras Estados Unidos experimenta su peor año de propagación del sarampión en más de tres décadas, con más de 1300 casos hasta ahora.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tradicionalmente publican los datos de cobertura de vacunación en su publicación principal, el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad. Los funcionarios del CDC suelen hablar sobre las tendencias y posibles explicaciones, y enfatizan la importancia de las vacunaciones. Este año, la agencia publicó los datos en línea de manera discreta y, cuando se le preguntó al respecto, envió un comunicado por correo electrónico.

"La decisión de vacunar es personal. Los padres deben consultar a sus proveedores de atención médica sobre las opciones para sus familias", dice el comunicado, añadiendo: "La vacunación sigue siendo la forma más efectiva de proteger a los niños de enfermedades graves como el sarampión y la tos ferina, que pueden llevar a hospitalizaciones y complicaciones de salud a largo plazo".

Los funcionarios de salud pública se centran en las tasas de vacunación de los niños de jardín de infancia porque las escuelas pueden ser focos de gérmenes y puntos de partida para brotes comunitarios.

Durante años, esas tasas fueron altas, gracias en gran parte a los mandatos de asistencia escolar que requerían vacunas clave. Todos los estados y territorios de Estados Unidos requieren que los niños que asisten a guarderías y escuelas estén vacunados contra varias enfermedades, incluyendo sarampión, paperas, polio, tétanos, tos ferina y varicela.

Todos los estados permiten exenciones para niños con condiciones médicas que les impiden recibir ciertas vacunas. Y la mayoría también permite exenciones por razones religiosas u otras no médicas.

En la última década, el porcentaje de niños de jardín de infancia con exenciones médicas se ha mantenido estable, en alrededor del 0,2%.

Pero el porcentaje con exenciones no médicas ha aumentado. Las tasas pueden verse influenciadas por políticas que hacen más difícil o más fácil obtener exenciones, y por actitudes locales entre familias y médicos sobre la necesidad de vacunar a los niños. La desinformación en línea y la división política que surgió en torno a las vacunas contra el Covid-19 han llevado a más padres a cuestionar las vacunas infantiles de rutina, dicen los expertos. Según los datos del CDC, el 15,4% de los niños de jardín de infancia tenía una exención para una o más vacunas en Idaho en el último año escolar, pero menos del 0,5% lo tenía en Connecticut. ________________________ The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.