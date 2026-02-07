CAF aprueba garantía parcial por hasta US$225 millones para Banco del Pacífico de Ecuador

7 feb (Reuters) - El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó una garantía parcial por hasta US$225 millones para el Banco del Pacífico de Ecuador, con la que buscará catalizar recursos de largo plazo para pequeñas y medianas empresas, informó la entidad el sábado en un comunicado.

"Con esta Garantía Parcial estamos movilizando recursos internacionales hacia el sector productivo y asegurando que el crédito llegue a las mujeres emprendedoras y a las pymes que apuestan por la internacionalización y la sostenibilidad", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La transacción constituye la primera etapa de un programa de largo plazo, diseñado por el Banco del Pacífico, orientado a profundizar el desarrollo del sector productivo empresarial de Ecuador, agregó el comunicado.

CAF, con sede en Caracas, es un importante prestamista para proyectos de infraestructura y desarrollo en la región.

(Reporte de Deisy Buitrago, escrito por Lucila Sigal)