CAF aprueba US$1086 millones para proyectos en Brasil, Colombia, Uruguay y Chile

CARACAS, 10 oct (Reuters) - El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, aprobó US$1086 millones para proyectos de infraestructura en Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, dijo la institución el viernes en un comunicado.

La CAF explicó que los fondos se destinarán a la reactivación del sistema ferroviario colombiano, el fortalecimiento de la seguridad hídrica del área metropolitana de Montevideo y la modernización urbana en Brasil.

Adicionalmente, parte del dinero se dirigirá a la ampliación de líneas de crédito para impulsar pequeñas y medianas empresas y proyectos verdes en Chile. (Reporte de Deisy Buitrago y Mayela Armas)

