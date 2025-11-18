CAF aprueba US$550 millones en apoyo a Bolivia

CARACAS, 18 nov (Reuters) - El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, aprobó US$550 millones, la primera operación financiera para apoyar a Bolivia en materia económica.

Con el programa de apoyo para Bolivia "queremos acompañar al nuevo gobierno en la transformación de los desafíos estructurales en oportunidades concretas de crecimiento sostenible, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica, mejorando la conectividad regional y priorizando el bienestar de millones de bolivianos", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, citado en un comunicado el lunes.

El préstamo aprobado forma parte de un programa que contempla canalizar recursos por hasta US$3.100 millones en los próximos cinco años mediante iniciativas y proyectos que deberán ser aprobados por el Directorio de la Institución, agregó el organismo. (Reporte de Deisy Buitrago. Editado por Vivian Sequera)