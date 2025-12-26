CAF cierra el 2025 con aprobaciones récord de US$ 18.560 millones y se consolida como banco verde

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- cerró el 2025 con resultados históricos. La institución aprobó US$ 18.560 millones en financiamiento para el desarrollo sostenible -el monto más alto en sus 56 años de vida-, y estableció un nuevo récord de US$ 8.300 millones en emisiones de bonos internacionales.

Adicionalmente, consolidó su liderazgo en la acción climática con el anuncio de inversión de US$ 40.000 millones, amplió su membresía a 24 países, fortaleció su solidez financiera con calificaciones sin precedentes, articuló la voz de América Latina y el Caribe en grandes foros globales y garantizó su proyección al 2031 con la reelección de Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo.

La financiación aprobada por CAF en 2025 se destinará a sectores estratégicos como el transporte, movilidad sostenible, transición energética, resiliencia climática, seguridad hídrica, pymes, sector agrícola, educación y salud, infraestructura, inclusión social y desarrollo urbano, incluyendo la transformación de barrios vulnerables y la modernización de sistemas penitenciarios.

“Los resultados del 2025 son el fruto de una estrategia clara y del compromiso de todo nuestro equipo. Hemos cumplido nuestras metas verdes antes de lo previsto, logramos la mejor calificación de riesgo en nuestra historia y movilizamos recursos sin precedentes para beneficio de todos los latinoamericanos y caribeños. Todo esto es una buena noticia para América Latina y el Caribe, que hoy cuenta con el apoyo estratégico, financiero y de conocimiento de CAF, uno de los bienes más preciados de la región”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, recientemente reelecto para el periodo 2026-2031.

Bajo el liderazgo de Díaz-Granados, la institución se trazó en 2021 el objetivo de que al menos el 40% de sus aprobaciones fueran sostenibles para 2026. Este hito se alcanzó de manera anticipada en 2024, demostrando una aceleración excepcional en su compromiso ambiental.

En un anuncio histórico durante la COP30 de Belén, CAF elevó su ambición al comprometer US$ 40.000 millones para financiamiento verde en los próximos cinco años y a aumentar el porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030. Estos recursos se canalizarán hacia energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.

Complementando esta visión, CAF anunció una inversión de US$ 2.500 millones para impulsar la Economía Azul en la región y lanzó su Estrategia de Océanos, además de un compromiso de inversión de US$ 18.000 millones en transporte sostenible.

En cuanto a la emisión de bonos, en 2025 CAF diversificó sus instrumentos y colocaciones para atraer capital hacia la región. Destacan la primera emisión de Capital Híbrido por US$ 500 millones, un instrumento innovador que fortalece su capital base; el primer Bono de Resiliencia para América Latina; y su primer Bono Sostenible en euros por EUR 1.500 millones. Estas operaciones reflejan la confianza de los inversores globales en la solidez institucional y la estrategia de CAF, y le permiten ofrecer recursos a costos competitivos.

Esta fortaleza institucional y su gestión prudente se ven reflejadas en la confianza de las agencias calificadoras de riesgo. En 2025, CAF logró un nuevo nivel histórico en sus calificaciones con S&P Global, Fitch, Moody’s y JCR, alcanzando en todas ellas el grado de inversión, lo que subraya su solvencia, robustez y capacidad para atraer y movilizar recursos a escala global.

Otro de los hitos del año fue la expansión geográfica, que bajo la actual gestión ha incorporado nuevos países accionistas, fortaleciendo su vocación integracionista. Con el reingreso de Chile como miembro pleno, la incorporación de Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Guatemala en Centroamérica, y la llegada de Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada en el Caribe, CAF se consolida como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región. Esta ampliación multiplica su capacidad para impulsar la integración, el comercio y proyectos de impacto transfronterizo.

Para consolidar una voz unificada de la región, CAF impulsó en 2025 el primer Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, un espacio de diálogo de alto nivel que se convertirá en una cita permanente para debatir y proponer soluciones a los retos regionales.

Además, CAF llevó la voz de la región a foros como la Cuarta Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo (FFd4) en Sevilla, firmó acuerdos con el Grupo de Coordinación Árabe para promover inversiones sostenibles, apoyó activamente la Cumbre CELAC-UE, impulsó la reactivación ferroviaria como motor de desarrollo y organizó la Conferencia CAF sobre Ciudades Sostenibles e Innovación.

El liderazgo de CAF en el escenario global ha recibido reconocimientos destacados. El presidente ejecutivo de la institución, Sergio Díaz-Granados, fue reelegido para un segundo período, del 2026 al 2031 y, en un hecho sin precedentes, fue incluido en la prestigiosa lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME en 2025. Este reconocimiento valora la labor al frente de una institución que se ha posicionado como actor clave en la discusión de los grandes desafíos globales.