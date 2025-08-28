CAF emite su primer “bono sostenible” por 1500 millones de euros

CARACAS, 28 ago (Reuters) - El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció que colocó su primer "Bono Sostenible" por 1500 millones de euros a 7 años que permitirá financiar a países miembros.

La transacción generó una demanda de unos 14.900 millones de euros, por lo que CAF elevó la emisión a 1500 millones desde los 1000 millones de euros previstos inicialmente. Este es el cuarto bono referencial emitido por CAF en 2025. La transacción contó con BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander como líderes en la emisión, y paga un cupón anual del 3,125%.

"Los recursos obtenidos nos permitirán ampliar la financiación competitiva para nuestros países miembros, acelerando la transición verde, la inclusión social y el desarrollo sostenible en la región", dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en un comunicado tarde el miércoles.

La asignación final se distribuyó principalmente entre inversores europeos (71%), seguidos de Asia-Pacífico (26%) y Oriente Medio (3%). Por tipo de inversor, los Gestores de Activos representaron el 41%, Bancos Centrales e Instituciones Oficiales el 39%, Bancos y Banca Privada el 13%, y Aseguradoras y Fondos de Pensiones el 7%.

CAF, con sede en Caracas, es un importante prestamista para proyectos de infraestructura y desarrollo en la región. Está conformado por unos 20 países de América Latina y el Caribe, así como por España, Portugal y 13 bancos privados latinoamericanos. (Reporte de Deisy Buitrago, Editado por Manuel Farías)