CAF investigará la violencia posterior a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

Por Mark Gleeson

TANGIERS, Marruecos, 12 ene (Reuters) - La Confederación Africana de Fútbol anunció que se van a investigar los violentos enfrentamientos ocurridos el fin de semana al término de dos partidos de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones y que posiblemente habrá sanciones. Jugadores rivales se enfrentaron tras la victoria de Marruecos sobre Camerún en Rabat el viernes y de Nigeria sobre Argelia en Agadir el sábado.

Los videos difundidos en las redes sociales mostraron cómo los jugadores argelinos perseguían al árbitro por el túnel de vestuarios tras la derrota por 2-0, así como altercados entre periodistas de ambos países en la zona mixta, un área donde los reporteros pueden entrevistar a los jugadores tras el partido. “La CAF ha recopilado informes recientes del partido y pruebas de video que indican un comportamiento potencialmente inaceptable por parte de algunos jugadores y oficiales, y ha abierto una investigación”, señaló en un comunicado. “La CAF ha remitido el asunto al Consejo de Disciplina para que lo investigue y ha pedido que se tomen las medidas oportunas si las personas identificadas son declaradas culpables de alguna infracción".

Los aficionados argelinos se enfrentaron al personal de seguridad tras su derrota ante Nigeria.

La federación argelina confirmó el lunes que había presentado una queja ante la CAF por la actuación del árbitro senegalés Issa Sy. “La Federación Argelina de Fútbol no puede ignorar la actuación arbitral observada durante el último partido, que suscitó numerosas preguntas y causó una confusión considerable”, dijo en un comunicado. “Ciertas decisiones han dañado la credibilidad del arbitraje africano y no contribuyen en nada a realzar el valor del fútbol continental en la escena internacional”, añadió. (Escrito por Mark Gleeson en Tánger; editado en español por Javier López de Lérida)