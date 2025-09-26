CAF prevé ser incluida en un informe de la ONU sobre un proyecto en Jerusalén
26 sep (Reuters) - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA:
* Comunicó el jueves la siguiente información relevante relacionada con el proyecto de tren ligero de Jerusalén
* En los próximos días está prevista la publicación de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la que se prevé la inclusión de CAF
* El proyecto de Jerusalén fue adjudicado en 2019 a favor de Transjerusalem J-Net Ltd., sociedad participada al 50% por la constructora israelí, Shapir Civil & Marine Engineering Ltd (Shapir) y CAF
* El proyecto de Jerusalén tiene un valor total aproximado de 1800 millones de euros
* A lo largo de la ejecución del proyecto, CAF ha aplicado medidas específicas de diligencia debida
