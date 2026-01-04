Cagliari: baleado hermano de Pisacane

Algunos medios de prensa informaron que en el ataque también había resultado herido el padre del entrenador, pero el propio Pisacane se encargó de desmentirlo públicamente horas después, al reconocer que su hermano Gianluca, de 28 años, sí debió ser atendido y presentaba dos heridas de bala en una pierna.

"Como informaron algunos medios de prensa, mi hermano Gianluca fue agredido, pero no así mi padre (de 68 años, Ndr)", aclaró el técnico del Cagliari al confirmar el hecho que obligó a trasladar al herido al hospital "Vecchio Pellegrini", donde fue atendido y se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

"Gianluca resultó herido de bala cuando regresaba a casa apenas después de haber cerrado el local de la familia al final de una jornada de trabajo", explicó Pisacane, al aludir al negocio "Pisadog19", propiedad de la familia, en el Barrio Español.

"Quería informar que mi hermano no corre peligro de vida y está bien, más allá de la amarga experiencia que le tocó vivir.

Obviamente, tanto él como toda la familia pasamos un gran susto", completó al aludir al hecho que es investigado por la policía napolitana para establecer los móviles y detener a los responsables.

Pisacane dijo que se enteró de lo sucedido horas después porque "no querían decirme nada para no preocuparme y por eso me enteré bastante más tarde". (ANSA).