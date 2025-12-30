Cagliari: Folorunsho pasó por el quirófano

Un comunicado del Cagliari refiere que Folorunsho iniciará dentro de una semana su recuperación tras haber sido operado por el doctor Pier Paolo Mariani en la clínica Villa Stuart de Roma para la sutura del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

Folorunsho, de 27 años, se lesionó al anotar el 1-1 transitorio del partido que finalizó 2-2 entre Cagliari y Pisa, disputado el pasado domingo 21 por la decimosexta fecha de la Serie A.

El mediocampista golpeó su pierna derecha contra un palo tras cabecear el balón para el gol del Cagliari, que sólo podrá volver a considerar a Folorunsho en el duelo previsto el 24 de enero de 2026 en Florencia contra Fiorentina por la fecha 22 de la Serie A (ANSA).