Cagliari: robaron las casas de Esposito y Luvumbo

Esposito y Luvumbo, que luego de la derrota por 2-1 contra Atalanta se sumó a la selección de su país para disputar la Copa Africana de Naciones, sufrieron el robo de pertenencias personales, especialmente ropa.

Se desconoce el momento exacto del robo, pero según pudo averiguar ANSA, los ladrones entraron en las casas de los dos jugadores, un edificio de dos viviendas en el centro de la ciudad, forzando las ventanas francesas de la planta baja.

Revolvieron todo, buscando objetos de valor, y presuntamente se llevaron ropa y otras pertenencias personales.

El robo fue descubierto por Sebastiano Esposito (hermano del delantero del Inter, Pio), quien llamó inmediatamente al 113.

Agentes de la Brigada Móvil llegaron al lugar para una inspección inicial.

Posteriormente, llegaron peritos forenses para realizar investigaciones técnicas.

La policía intentará recuperar imágenes de las cámaras de seguridad locales que podrían haber captado a los ladrones saliendo. (ANSA).