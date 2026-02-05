Caída de acciones tecnológicas y malas noticias en el mercado laboral en EE. UU. golpean a Wall Street

NUEVA YORK (AP) — Wall Street se vio sacudida el jueves mientras los precios de las acciones tecnológicas continuaron con su caída y el valor del bitcoin sufrió nuevas pérdidas para ubicarse aproximadamente a la mitad del récord que había establecido hacia finales del año pasado

Varios informes desalentadores sobre el mercado laboral en Estados Unidos también contribuyeron a la caída de los rendimientos en el mercado de bonos

El S&P 500 cedió un 1,2% para cerrar con pérdidas por sexta ocasión en los últimos siete días desde que alcanzó un máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones perdió un 1,2%, y el compuesto Nasdaq se desplomó un 1,6%

El precio del bitcoin cayó por debajo de los US$65.000, mientras que los precios del oro y la plata reanudaron su marcado desplome. Los índices bursátiles también cerraron a la baja en buena parte de Europa y Asia

Los periodistas de Associated Press Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron con este despacho

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa