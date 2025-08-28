Caída de autobús a barranco deja nueve muertos en Ecuador

Nueve personas murieron y varias sufrieron heridas al precipitarse a un barranco el autobús en el que viajaban en el sur andino de Ecuador, informó el estatal servicio de emergencias.

"Se ha confirmado el fallecimiento de nueve personas. El Ministerio de Salud Pública se encuentra consolidando el número oficial de personas heridas", indicó el servicio de emergencias en un comunicado.

Agregó que los heridos fueron trasladados a centros de salud en las localidades de Riobamba y Colta (sur andino). No se precisó cuántas personas viajaban en el autobús.

Los siniestros de tránsito figuran entre las principales causas de mortalidad en el país, donde entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 4700 accidentes viales con 565 fallecidos y 4045 lesionados, frente a los casi 21.220 de 2024 con cerca de 2300 muertos, según cifras oficiales.

Hace un mes, nueve personas murieron y otras dos resultaron heridas al chocar de frente dos vehículos que circulaban por la carretera que conecta las ciudades costeras de Manta y Montecristi (suroeste).

El domingo, el futbolista profesional ecuatoriano Marcos Olmedo falleció al impactar el automóvil que conducía de manera frontal con otro, en el que iban dos personas que también perecieron.