Caída de inmigración no autorizada frena crecimiento del empleo, dice Reserva Federal San Francisco

Por Ann Saphir

17 feb (Reuters) - La reciente caída de la inmigración no autorizada en Estados Unidos ha ralentizado el crecimiento del empleo, especialmente en los sectores de la construcción y la industria manufacturera, y es probable que estas tendencias continúen, según un estudio de la Reserva Federal de San Francisco publicado el martes. El estudio analizó el rápido aumento de los inmigrantes no autorizados a partir de 2021 y la desaceleración que comenzó en marzo de 2024, y descubrió que el crecimiento del empleo local aumentó y luego se redujo, en consonancia con esas tendencias migratorias. Los resultados podrían tener importantes implicaciones para las perspectivas del mercado laboral y la asequibilidad de la vivienda, dada la continua represión de la inmigración durante el segundo mandato de Donald Trump como presidente. Las revisiones de los datos sobre el empleo publicadas la semana pasada mostraron que la economía estadounidense solo creó 181.000 puestos de trabajo en 2025, una fracción de los 1,459 millones de puestos creados el año anterior. Los economistas han relacionado la desaceleración con la fuerte caída de la inmigración, pero este estudio ayuda a concretar esa relación mediante su análisis detallado de la afluencia de trabajadores no autorizados y el impacto en los mercados laborales locales.

"En promedio, los lugares que experimentaron las mayores desaceleraciones en la inmigración no autorizada registraron las mayores desaceleraciones en el crecimiento del empleo en la construcción, la manufactura y otros servicios", escribieron los economistas de la Reserva Federal Daniel Wilson y Xiaoqing Zhou.

"El efecto para el sector de la construcción es particularmente notable, porque sugiere que la caída de los flujos de trabajadores inmigrantes no autorizados en los últimos meses podría estar ralentizando la construcción residencial y, por lo tanto, ralentizando el crecimiento de la oferta de viviendas". El Gobierno de Trump ha afirmado que la reducción de la inmigración beneficiará a los trabajadores estadounidenses y contribuirá a que la vivienda sea más asequible al reducir la demanda de viviendas. "Es probable que el crecimiento del empleo en Estados Unidos siga sufriendo una presión a la baja mientras continúe la disminución de los flujos de trabajadores inmigrantes no autorizados", escribieron los autores del estudio (Reporte de Ann Saphir; editado en español por Javier Leira)