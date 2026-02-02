Caída del cobre desde pico histórico refleja débil demanda y aumento de las existencias: analistas

*

Los aranceles y las guerras comerciales socavan la industria manufacturera

*

La actividad en China se paralizará debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar

*

Las acciones en bolsa se han más que duplicado desde agosto

Por Pratima Desai

LONDRES, 2 feb (Reuters) - La caída de casi un 9% en los precios del cobre en los últimos dos días refleja un retorno a la realidad para un mercado cuyo reciente repunte hasta máximos históricos se había adelantado a los fundamentos, según analistas, que apuntan a más pérdidas.

La débil demanda, el aumento de las existencias y la probabilidad de un aumento de la oferta sugieren que el avance del cobre hasta alcanzar máximos históricos de 14.527,50 dólares por tonelada métrica el jueves pasado era insostenible, afirman.

Los precios se habían alejado mucho de los fundamentos, "impulsados por los inversores que se agolpaban en el mercado", afirmó Alice Fox, analista de Macquarie. "Creemos que el mercado tuvo un superávit global de alrededor de 600.000 toneladas el año pasado".

Fox afirmó que los precios del cobre siguen siendo demasiado altos y que, para reflejar plenamente los fundamentos, deberían estar por debajo de los 11.000 dólares por tonelada.

LOS PRECIOS CAEN A SU MÍNIMO EN TRES SEMANAS

En el récord de la semana pasada, los precios del metal utilizado para fabricar cables conductores de electricidad estaban muy por encima del nivel que, según los analistas, es necesario para incentivar la inversión en nueva producción en los próximos años.

El lunes, los precios alcanzaron su mínimo en tres semanas, situándose en 12.414,50 dólares, lo que supone una caída del 9% en las dos últimas sesiones bursátiles, con los inversores retirándose después de que el nombramiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal impulsara al alza el dólar.

El panorama macroeconómico también socava los argumentos de los alcistas del cobre. Los aranceles y las guerras comerciales de Trump han ejercido presión sobre la actividad manufacturera en todo el mundo durante el último año.

La actividad industrial en algunas partes del mundo se expandió en enero, lo que ofrece a los responsables políticos cierta seguridad de que el impacto de los aranceles más altos de Estados Unidos ha seguido su curso por ahora, pero el crecimiento partió de una base baja y siguió a meses de contracción de la actividad.

Las vacaciones del Año Nuevo Lunar chino a mediados de febrero también paralizarán la actividad industrial en el país, que consume más de la mitad de la producción mundial de cobre, estimada en alrededor de 26 millones de toneladas este año.

Gran parte de la subida de los precios del cobre el año pasado se debió a las interrupciones en el suministro de las minas, incluidos los accidentes ocurridos en Indonesia y Chile. Sin embargo, es probable que el aumento de la producción en las minas de Zambia y Mongolia se traduzca en un mayor suministro este año.

EL MERCADO NO ESTÁ "HISTÓRICAMENTE DESEQUILIBRADO"

"Aunque prevemos un déficit más profundo en el mercado del cobre con respecto al año anterior, seguimos sin considerar que el mercado esté históricamente desequilibrado", afirmó Natalie Scott-Gray, analista de StoneX.

"Y aunque los riesgos de suministro superan a la desaceleración de la demanda... los fundamentos ciertamente no respaldan el cobre en los niveles actuales".