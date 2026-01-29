Caída del máximo militar chino genera incertidumbre en EEUU sobre el ejército de Pekín

Por Michael Martina, Trevor Hunnicutt y Mei Mei Chu

WASHINGTON/PEKÍN, 28 ene (Reuters) -

Con la caída del máximo general chino, Estados Unidos ha perdido un importante contacto en el principal órgano militar de Pekín y se enfrenta ahora a un Ejército Popular de Liberación (EPL) que carece cada vez más de comandantes estables y experimentados, según afirmaron antiguos funcionarios y analistas estadounidenses.

El Ministerio de Defensa chino anunció el sábado que Zhang Youxia, segundo en el mando bajo el presidente Xi Jinping como vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), está siendo investigado. Se trata de la última y más sonada purga de la cúpula militar del país en el marco de la campaña de Xi contra la corrupción en las fuerzas armadas.

Para Washington, la sorprendente caída de Zhang elimina a una figura respetada y conocida dentro del ejército chino en un momento en que sucesivas administraciones estadounidenses han trabajado para establecer contactos de alto nivel con el fin de evitar contratiempos entre las dos fuerzas armadas más poderosas del mundo.

Varios ex altos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que la destitución de Zhang fue una sorpresa.

Xi permitió a Zhang comunicarse con Estados Unidos durante el Gobierno de Joe Biden, tras un periodo de 17 meses en el que China había cortado casi todas las comunicaciones entre ambos ejércitos tras la visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Esta conexión de alto nivel —en el sistema político chino, Zhang tiene un rango superior al del ministro de Defensa— se consideraba una relación importante y un canal viable para futuras conversaciones.

Zhang, uno de los pocos oficiales de alto rango con experiencia en combate desde la invasión china de Vietnam a fines de los años 70, era considerado en Estados Unidos como un competente asesor de Xi, que preside la CMC, integrada en la actualidad por un solo general, el comisario político de carrera Zhang Shengmin.

"¿A quién convoca Xi Jinping en una crisis si solo hay una persona en su comisión?", se preguntó Drew Thompson, investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, que colaboró con Zhang como exfuncionario de Defensa estadounidense.

Thompson afirmó que cree que Zhang era el único oficial en activo del EPL que podía dar a Xi consejos objetivos sobre las capacidades y deficiencias militares de China, así como sobre el costo humano de los conflictos.

"Existe el riesgo de que Xi Jinping reciba malos consejos de aduladores que le dicen lo que quiere oír", afirmó. "Eso crea un riesgo de error de cálculo".

Un alto funcionario del Gobierno estadounidense dijo que la Casa Blanca no tiene nada que decir sobre los "informes de intrigas palaciegas" en China, añadiendo que la administración del presidente Donald Trump está "construyendo un ejército capaz de repeler cualquier agresión en cualquier punto de la primera cadena de islas".

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

"Cuanto más decididamente luchan las fuerzas armadas del pueblo contra la corrupción, más fuertes, unidas y capaces se vuelven", afirmó Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Washington, en respuesta a las preguntas de Reuters sobre Zhang.

(Reporte adicional de Idrees Ali en Washington; editado en español por Carlos Serrano)