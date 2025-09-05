Caitlin Clark se perderá el resto de la temporada del Fever por lesión en la ingle

INDIANAPOLIS (AP) — Caitlin Clark se perderá el resto de la temporada del Fever de Indiana debido a una lesión en la ingle derecha.

“Esperaba compartir una mejor actualización, pero no regresaré a jugar esta temporada. Pasé horas en el gimnasio todos los días con el único objetivo de volver a la cancha, decepcionada no es una palabra lo suficientemente grande para describir cómo me siento. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en medio de la incertidumbre”, señaló Clark en un comunicado.

Clark se lesionó al final de un juego el 15 de julio contra el Sun de Connecticut y posteriormente sufrió una contusión ósea. La ex estrella de Iowa promedió 16,5 puntos, 8,8 asistencias y 5,0 rebotes en 13 juegos en su segunda temporada en la WNBA.

La Novata del Año 2024 había estado intentando regresar para ayudar a su equipo a alcanzar la postemporada por segundo año consecutivo. Participó en ejercicios de cancha completa sin defensa durante un calentamiento antes de que las Fever se enfrentaran al Mercury de Phoenix el martes por la noche. La entrenadora Stephanie White dijo el jueves en la práctica que Clark aún no ha hecho mucho trabajo de contacto.

Indiana está actualmente en el octavo lugar en la clasificación, un 1/2 juegos por delante de Los Ángeles con tres juegos por jugar.

Ha sido una temporada difícil para Clark, quien también lidió con lesiones en su cuádriceps izquierdo y en la ingle izquierda. Esta fue la primera vez que tuvo problemas de lesiones. Nunca se perdió un juego en su carrera universitaria en Iowa ni en su primer año en la WNBA.

El Fever ha perdido a cinco jugadoras para la temporada debido a lesiones, incluyendo ahora a Clark. Las compañeras guardias Sydney Colson (rodilla), Aari McDonald (pie), Sophie Cunningham (rodilla) y la delantera Chloe Bibby (rodilla) también están fuera.

El escritor de baloncesto de AP Doug Feinberg contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.