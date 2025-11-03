CaixaBank abre la convocatoria de su programa de prácticas universitarias para 2026

LA NACION

BARCELONA, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - CaixaBank ha abierto convocatoria de su Programa de Prácticas Universitarias para incorporar a 59 jóvenes universitarios durante 2026, informa en un comunicado este lunes. Las prácticas están disponibles para estudiantes que hayan superado al menos 120 créditos en cualquier grado y tienen una duración de seis meses, y los interesados pueden apuntarse hasta el 24 de noviembre. Del total de plazas, 35 están en sus servicios centrales de Barcelona y Madrid, y 24 en las direcciones territoriales con sede en Barcelona, Bilbao, Pamplona, Valencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Madrid, Manresa (Barcelona), Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Los estudiantes seleccionados se incorporarán a la entidad a primeros de febrero de 2026 en áreas como Sostenibilidad, Auditoría, Transformación Digital, Personas, Medios y Negocio, entre otras. Los estudiantes contarán con flexibilidad horaria para realizar las 20 horas semanales establecidas y un tutor para acompañar al estudiante durante toda su estancia de prácticas.

