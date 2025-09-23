CaixaBank Dualiza presenta en Gijón la convocatoria de ayudas Dualiza para los centros de FP del Principado

Gijón, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laboral de Gijón acoge este martes la presentación de la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, a cargo de CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional. Se trata de un programa que busca dar impulso a proyectos innovadores de Formación Profesional, desarrollados conjuntamente por centros educativos y entidades colaboradoras para el aprendizaje del alumnado, según una nota de prensa de CaixaBank Dualiza.

En este sentido, han destacado que, desde el inicio de la convocatoria, los centros asturianos han participado en 14 proyectos seleccionados, del ámbito informático, agrario, sostenible o industrial. Este año, la convocatoria incrementa su dotación hasta alcanzar los 460.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la formación en alternancia, reforzando la conexión entre el entorno educativo y el tejido empresarial, y mejorando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias prácticas y colaborativas. El plazo de solicitud estará abierto del próximo día 30 al 14 de octubre, mientras que los proyectos seleccionados se darán a conocer el próximo diciembre.

Las ayudas podrán solicitarse a través de la web: https://www.caixabankdualiza.es.

Como novedades de la IX edición, está una nueva categorización de proyectos, que distingue entre iniciativas locales (hasta 10.000 euros) y proyectos en red entre comunidades autónomas (hasta 25.000 euros).

Asimismo, habrá una matriz de evaluación simplificada, centrada en la innovación, la colaboración efectiva, la transferencia de resultados y el impacto en el entorno. También se ofrecerá una formación adicional y gratuita para que los responsables de los proyectos puedan difundir sus proyectos, su desarrollo, aprendizaje y resultados.

Además, se han redefinido los objetivos estratégicos de la convocatoria, que ahora incluyen el impulso a la innovación educativa, la sostenibilidad, la actualización del profesorado y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha destacado que esta convocatoria "es una herramienta clave para acercar los centros educativos a las empresas y dotar al profesorado de recursos que mejoran la formación del alumnado en un contexto en el que la FP va a cobrar cada vez más peso, debido a la demanda de nuevos trabajadores y a la actualización de nuevas competencias de muchos de los que ya se encuentran en el mercado".

Por su parte, Luis García Domínguez, presidente de FPEmpresa, ha llamado la atención sobre que "la colaboración entre centros y empresas es esencial para definir una FP de calidad y adaptada a los retos del futuro". Ha resaltado también que esta convocatoria "demuestra la implicación de la Formación Profesional con los problemas que afronta la sociedad, lo cual nos permite avanzar y crear nuevos modelos de aprendizaje".

En cuanto a la selección de los proyectos, han explicado que se valorará especialmente el impacto social, medioambiental y económico de los proyectos, así como su capacidad para transformar el entorno y generar oportunidades de empleo y emprendimiento.