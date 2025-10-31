CaixaBank gana 4397 millones hasta septiembre, un 3,5% más
CaixaBank gana 4397 millones hasta septiembre, un 3,5% más
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4397 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado "por la fortaleza del negocio", informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.
La entidad ha señalado que los resultados muestran el impacto de la reducción de los tipos de interés, que ha sido compensada, "en parte", por mayores volúmenes de inversión.
Esta reducción de los tipos ha provocado un descenso del 4,9% en el margen de intereses, hasta 7957 millones, aunque CaixaBank ha señalado que la evolución trimestral del margen de intereses muestra una tendencia positiva, con un aumento del 1,4% en el tercer trimestre respecto al segundo.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- 1
Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación
- 2
El diario El Mundo dice que un video de Nicki Nicole con Lamine Yamal desató furia en la Federación Española de Fútbol
- 3
Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país
- 4
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados