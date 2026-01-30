-Caixabank prevé un aumento de sus ingresos impulsado por la economía española

MADRID, 30 ene (Reuters) - La entidad financiera española Caixabank dijo el viernes que espera que los ingresos por préstamos aumenten este año y el próximo, impulsados por un mayor crecimiento de los préstamos, ya que la economía española sigue teniendo un desempeño superior al del resto de la zona euro.

Los bancos españoles se han beneficiado de unos mayores ingresos por préstamos vinculados en su mayoría a tipos variables, aunque las recientes bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo han reducido los márgenes.

El margen de intereses de Caixabank, que mide los ingresos por préstamos menos los costes de los depósitos, cayó un 1% interanual en el cuarto trimestre hasta los 2.720 millones de euros, en línea con las previsiones de los analistas.

El margen de intereses neto del conjunto del año cayó un 3,9%, hasta los 10.670 millones de euros, lo que coincide con la previsión del banco de una caída de aproximadamente el 4% en 2025 con respecto a los 11.110 millones de euros que obtuvo en 2024.

Para 2026, prevé que el margen de intereses neto supere los más de 11.000 millones de euros que se había fijado inicialmente como objetivo para el próximo año. En sus previsiones actualizadas, Caixabank prevé un crecimiento anual compuesto del margen de intereses de alrededor del 4% entre 2025 y 2027, para terminar ese periodo en torno a los 12.500 millones de euros.

El nuevo objetivo se sustenta en un aumento previsto del 6% de los préstamos rentables entre 2025 y 2027, y Caixabank prevé un crecimiento económico español del 2,9% en 2025 y del 2,1% en 2026, aproximadamente el doble del ritmo de la zona euro. El beneficio neto del cuarto trimestre cayó un 2,9%, hasta los 1.490 millones de euros, ligeramente por encima de las expectativas de 1.430 millones de euros, tras un cargo de 166 millones de euros relacionado con un impuesto bancario. En el conjunto de 2025, el beneficio neto aumentó un 1,8%, hasta los 5.890 millones de euros.

El banco mantuvo sin cambios su política de dividendos para 2026, con un reparto en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado.

(1 dólar = 0,8384 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona y Mark Potter; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Tomás Cobos)