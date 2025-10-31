Caixabank reduce su beneficio neto un 8% y anuncia una recompra de 500 millones de euros

MADRID, 31 oct (Reuters) - El banco español Caixabank dijo el viernes que su beneficio neto cayó un 8% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo de 2024 debido al impacto de un impuesto bancario y a un descenso de los ingresos por préstamos por la bajada de los tipos de interés.

El mayor prestamista del país por activos nacionales registró un beneficio neto de 1450 millones de euros (US$1690 millones) en el periodo de julio a septiembre. Los analistas consultados por Reuters esperaban un beneficio neto de 1440 millones de euros.

Caixabank presentó un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros. Su consejo también aprobó un dividendo a cuenta de 16,79 céntimos por acción a pagar en noviembre, equivalente a 1180 millones de euros, alrededor del 40% del beneficio neto consolidado en el primer semestre de 2025.

En este trimestre, Caixabank ha contabilizado un cargo de 150 millones de euros por la tasa bancaria, ya que ha ajustado el impacto de forma lineal trimestral en función de la legislación fiscal vigente, a diferencia del año anterior, cuando la totalidad de los 493 millones de euros se contabilizaron en el primer trimestre.

El margen de intereses del banco, una medida de los beneficios de los préstamos menos los costes de los depósitos, cayó en el trimestre un 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 2670 millones de euros, en línea con las previsiones. Sin embargo, con respecto al trimestre anterior, el margen de intereses aumentó un 1,4%.

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Joan Faus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)