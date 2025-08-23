CaixaBank roza los 5 millones de clientes de pago móvil y eleva un 34,4% el número de operaciones

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los clientes de CaixaBank realizaron 100,7 millones de operaciones con el pago móvil el pasado mes de junio, lo que supone un aumento del 34,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado a través de un comunicado. De esta forma, la entidad logra un récord de operaciones de pago móvil y una base de clientes "en expansión". El banco también destaca que durante los últimos 12 meses, el número de usuarios de pago móvil ha crecido un 15,3%, hasta alcanzar los 4,85 millones, mientras que el parque de tarjetas 'enroladas' en los dispositivos digitales ha aumentado un 12,4% y ya supera los 7,3 millones.

Así, un 38% de compras con tarjeta se realizan ya a través de dispositivos móviles y wearables, una cifra que el banco prevé que siga aumentando notablemente en el corto plazo.