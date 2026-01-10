Caixinha reaparece en México y Juárez gana en la inauguración del Clausura 2026

El entrenador portugués Pedro Caixinha tuvo este viernes un regreso triunfal al fútbol mexicano al comandar a su nuevo equipo, Bravos de Juárez, a un triunfo 2-1 en su visita a los Cañoneros del Mazatlán, en el partido inaugural del torneo Clausura 2026.

Después de más de tres años alejado de México, lapso en el que dirigió a Talleres de Córdoba en Argentina y a los clubes brasileños Red Bull Bragantino y Santos, Caixinha consiguió sus tres primeros puntos con los Bravos, equipo que el portugués heredó del uruguayo Martín Varini.

Los Bravos vienen de ser el equipo revelación de la liga mexicana durante 2025 con Varini, que llevó al equipo juarense a su primera fase final en el pasado torneo de Apertura, y que fue fichado por el Necaxa para este Clausura 2026.

Por su lado, los Cañoneros iniciaron con derrota su torneo de despedida, ya que en diciembre inició el proceso de venta de su franquicia en primera división para que sea adquirida por el Atlante, actualmente en la Liga Expansión MX (equivalente a segunda división), con miras al torneo Apertura 2026.

Con un juego más elaborado y con mayor intención ofensiva, los Bravos de Caixinha ganaron este partido con goles de Francisco Nevárez (22') y Denzell García (45+1').

El defensa argentino Facundo Almada (34') anotó por los Cañoneros, que batallaron para generar las escasas oportunidades que tuvieron.

Más tarde en el estadio Caliente, el Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu recibía al América del director técnico brasileño André Jardine.