Calcinado sin heridos un local de “shishas” en Usera tras un incendio

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un local dedicado a fumar 'shishas' o cachimbas ubicado en el distrito de Usera ha resultado calcinado la mañana de este domingo tras registrarse un incendio en su interior, aunque ninguna persona ha resultado herida en el incidente.

En concreto, se trata de un local ubicado en el número 19 de la calle Pilarica y donde, por causas que están siendo investigadas, se ha originado un incendio sobre las 08.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El inmueble, de unos 150 metros cuadrados, se encuentra en un bajo de un edificio de tres alturas y en su interior, según las primeras informaciones, se estaban llevando a cabo unas obras.

Al lugar han acudido siete dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. A la llegada al lugar, las personas que se encontraban en su interior ya habían abandonado el local por su propio pie.

Las llamas han afectado a la totalidad del local, donde ha ardido fundamentalmente material aislante, lo que ha generado una gran cantidad de humo negro, lo que ha dificultado las labores de los Bomberos.

Tras su llegada al lugar, se han realizado las correspondientes labores de ventilación, aunque ninguna persona ha resultado afectada.