Caldera Medical adquiere la familia de productos GYNECARE TVT™ de Ethicon en una expansión transformadora a nivel mundial para la empresa líder en salud femenina

Caldera Medical, líder en dispositivos médicos para la salud femenina, ha adquirido la familia de productos Gynecare TVT™ de Ethicon y llevará a cabo la transición de los productos en los próximos meses. Este hito estratégico tiene como base el compromiso de 23 años de Caldera Medical de ofrecer las mejores terapias que mejoren la calidad de vida de las mujeres de todo el mundo.

Caldera Medical is expanding its commitment to women’s health with the acquisition of Ethicon’s Gynecare TVT™ family of products! With over two decades of clinical data and trusted efficacy, TVT has been a gold standard in minimally invasive treatment for stress urinary incontinence (SUI). This acquisition ensures a seamless transition for surgeons, patients, and partners, as we maintain the same manufacturing, materials, and dedicated team behind these life-changing products. Our mission is clear: expanding access to proven pelvic health solutions and improving the quality of life for women worldwide.

La línea de productos TVT, formada por TVT, TVT Exact, TVT-O y TVT Abbrevo, ofrece opciones de tratamiento mínimamente invasivo para mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). Como parte de la adquisición, Caldera Medical mantendrá las mismas instalaciones de fabricación, materiales y equipo de fabricación dedicado a los productos TVT, garantizando una transición sin obstáculos para cirujanos, pacientes y socios. Con más de dos décadas de datos clínicos, incluido el seguimiento de pacientes durante 20 años, el rendimiento y la eficacia de TVT siguen intactos.

«Esta adquisición marca un avance de gran importancia en nuestra misión de transformar la salud femenina», declaró Bryon Merade, director ejecutivo de Caldera Medical. «Al incorporar la línea de productos TVT a nuestra cartera, reforzamos el compromiso inquebrantable que asumimos de ofrecer soluciones seguras y eficaces para los cirujanos y sus pacientes. Nos sentimos honrados de construir sobre el legado y ampliar el alcance de esta estimada familia de productos, ofreciendo tratamientos probados a más mujeres en todo el mundo».

En los próximos meses, Caldera Medical tiene previsto ampliar la asistencia global al cliente para TVT e invertirá en el avance de la atención a un mayor número de mujeres. Al combinar la experiencia consolidada de Caldera Medical en salud pélvica con el éxito demostrado de TVT, la empresa consolida aún más su posición como principal proveedor de soluciones avanzadas para la mujer. Esta adquisición se produce tras la adquisición, en septiembre de 2023, de Atlantic Therapeutics con la solución no invasiva Innovo para fugas de vejiga y la adquisición, en octubre de 2024, de UVision360 con la línea de productos Luminelle para histeroscopia y cistoscopia. Estas adquisiciones aceleran el crecimiento de Caldera Medical, pero también ponen de relieve su dedicación a ampliar el acceso a tratamientos que cambian vidas, respaldados por un legado de éxito clínico y centrados en mejorar los resultados de las pacientes.

Acerca de Caldera Medical

Caldera Medical es una empresa innovadora líder en el campo de la salud femenina, especializada en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de dispositivos médicos avanzados para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el prolapso de órganos pélvicos y afecciones ginecológicas como pólipos y fibromas. Con especial atención en las soluciones quirúrgicas mínimamente invasivas, Caldera Medical está comprometida con su misión de mejorar la calidad de vida de las mujeres en todo el mundo. En colaboración con sus cirujanos asociados, Caldera Medical gestiona el mayor programa humanitario en salud femenina, con el objetivo de proporcionar atención a un millón de mujeres desatendidas en todo el mundo para 2027. Más información en www.calderamedical.com/.

