Caleb Williams busca más tras hacer funcionar su alianza con el entrenador de Bears Ben Johnson

LAKE FOREST, Illinois, EE.UU. (AP) — La asociación entre el entrenador de los Bears de Chicago Ben Johnson y el quarterback Caleb Williams fue cuestionada desde antes del inicio del campamento de entrenamiento.

Tanto el entrenador como el quarterback aseguran que su mancuerna ha sido exitosa ahora, después de que el equipo aseguró un lugar en los playoffs, a pesar de que los Bears han tenido dificultades ocasionales en el juego aéreo.

“Cada día, pasamos tiempo juntos, uno a uno, tiempo de calidad, donde podemos ser muy transparentes el uno con el otro”, indicó Johnson. “Y creo que lo que he llegado a amar de él —y espero que él diga lo mismo— es que creo que mentalmente somos muy similares”.

“Compartimos mucho del mismo impulso competitivo y pensamos de manera muy similar en muchos aspectos”.

Williams ha completado solo el 57,8% de sus pases (285 de 493) para 3.400 yardas con un índice de pasador de 89,5, sólo 1,7 más alto que en su año de novato. Sin embargo, ha destacado con sus jugadas al final de los partidos y los Bears (11-4) han ganado 11 de 13 duelos desde que Detroit los aplastó en la semana 2.

Williams reconoció que su relación con Johnson no comenzó bien. Fue un ejemplo de la forma en que, tanto el mariscal de campo como el entrenador pudieron superar sus problemas por el bien común.

“Algo pasó, me enojé y terminé ignorándolo”, dijo Williams.

Ignorar al entrenador en la práctica probablemente no fue lo más inteligente que hacer.

“Y luego él encendió una mecha en el micrófono del casco”, dijo Williams. “Creo que fue en el campamento de entrenamiento”.

La atención al detalle de Johnson con su ofensiva frecuentemente resultó en explosiones en el campamento. Dejó que su ira fluyera libremente después de los errores.

A menudo se describía a Williams al salir de la universidad como alguien que carecía de disciplina, pero él y otros jugadores aprendieron a responder a las exigencias de Johnson y apreciaron lo que el nuevo entrenador aportó al equipo.

“A él le gusta que las cosas se hagan a su manera. Entendemos eso y todos quieren salir ahí y ganar y jugar para él, y creo que lo hemos demostrado hasta ahora”, dijo Williams.

Williams y los Bears enfrentarán el domingo a San Francisco con la oportunidad de convertirse en el primer preclasificado de la Conferencia Nacional, un año después de terminar con una foja desastrosa de 5-12.

Necesitan victorias sobre los 49ers y Lions y una derrota de Seattle para terminar en la cima de la conferencia. Para ganar la División Norte después de terminar últimos en 2024, necesitan una victoria más o una derrota de Green Bay.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes