Caleb Williams iguala récord con cuatro pases de TD; Johnson logra 1ra victoria al ganar a Cowboys

CHICAGO (AP) — Caleb Williams igualó su récord personal con cuatro pases de touchdown y los Bears de Chicago le dieron a Ben Johnson su primera victoria como entrenador en jefe de la NFL al vencer 31-14 a los Cowboys de Dallas el domingo.

Los Bears (1-2) consiguieron una victoria que necesitaban desesperadamente tras una derrota aplastante de 52-21 en Detroit. Johnson criticó los hábitos de práctica de su equipo durante la semana, diciendo que no eran "de calibre de campeonato". Pero tuvo que gustarle lo que vio contra los Cowboys (1-2).

La ofensiva de Johnson logró varias jugadas grandes mientras acumulaba 385 yardas. Esto se tradujo en un día difícil para el coordinador defensivo de Dallas, Matt Eberflus, en su primera aparición en Soldier Field desde que los Bears lo despidieron como entrenador en jefe en noviembre del año pasado.

Williams se pareció más al quarterback que los Bears necesitan que sea, en lugar de aquel que se desvaneció después de comienzos fuertes en las dos primeras semanas. La primera selección global del draft del año pasado completó 19 de 28 pases para 298 yardas y un índice de 142,6.

El novato Luther Burden atrapó el primer touchdown de su carrera cuando recibió un pase de 65 yardas en el primer cuarto. La selección de segunda ronda de Missouri terminó con 101 yardas en tres recepciones.

Rome Odunze tuvo 62 yardas y una recepción de anotación, sumando cuatro en esta temporada.

Los Cowboys nunca lograron poner su ofensiva en marcha y no pudieron frenar el ataque de Chicago después de sacar una emocionante victoria en tiempo extra sobre los Giants de Nueva York. No será más fácil esta semana con Micah Parsons y los Green Bay Packers visitando Dallas.

Dak Prescott completó 31 de 40 pases, pero solo tuvo 251 yardas. Lanzó un touchdown a George Pickens en el segundo cuarto, pero fue interceptado dos veces.

El receptor estrella CeeDee Lamb salió con una lesión en el tobillo en el primer cuarto. El cuatro veces Pro Bowler se lesionó en una carrera, cuando recibió el balón y se torció el tobillo al ser tacleado por Noah Sewell.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes