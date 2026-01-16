Caleb Williams representa un desafío para Jared Verse y la defensa de los Rams

LOS ÁNGELES (AP) — Cuando Jared Verse se refiere a la metodología para capturar a Caleb Williams, rápidamente se hace evidente que la estrella de los Rams de Los Ángeles ha estado pensando bastante en esta monumental tarea.

“Tienes que seguir presionando”, dijo Verse. “Tienes que seguir corriendo. Honestamente, una vez que logras rodearlo con tus manos, si no puedes agarrarlo completamente, apunta a su brazo. Es un quarterback lanzador. Obviamente, así son todos, pero tienes que apuntar a su brazo. Es cosa de desestabilizar un poco su lanzamiento. Es el tipo de quarterback que, incluso fuera de su lugar, se las arregla para hacer cualquier tipo de jugada”.

La capacidad de Williams para realizar jugadas decisivas condujo a los Bears (12-6) al título del Norte de la Conferencia Nacional y a la ventaja de jugar en casa el domingo en la ronda divisional ante los Rams (13-5).

El éxito de los Rams para contener a la exestrella de la Universidad de California será un factor determinante en este enfrentamiento, particularmente en el último cuarto, cuando dos quarterbacks conocidos por saber remontar al final probablemente intercambien grandes jugadas en el frío de Chicago.

Limitar a Williams es un trabajo de 11 hombres, pero una gran parte de esa responsabilidad recae en Verse y su compañero de Pro Bowl, Byron Young. El dúo combinó 19,5 de las 47 capturas de los Rams durante la temporada regular, pero ambos serán una tarea complicada en el Soldier Field ante un quarterback profundamente escurridizo y su reforzada línea ofensiva.

Verse ya tiene varias ideas sobre cómo hacerlo, pero también sabe que los planes más inteligentes contra Williams a veces simplemente no funcionan.

“Cuando llegas a él, tienes que envolverlo”, dijo Verse. “No es como si pudieras lanzarte o saltar hacia él. Es muy atlético y muy ágil. Es capaz de escapar de cualquier cosa que le lleves. Tienes que mantener tus pies en movimiento cuando lo envuelves. No puedes lanzarte hacia él".

A Verse no se le olvida lo frustrado que estuvo en la visita a los Bears en la Semana Cuatro de la pasada campaña. Verse logró capturar a Williams dos veces en un lapso de tres jugadas en el segundo cuarto, solo para que ambas fueran anuladas por penalizaciones defensivas.

Los Rams capturaron a Williams tres veces ese día, pero aun así llevó a los Bears a la victoria. Williams fue capturado 68 veces como novato, pero ese número se redujo a solo 24 esta temporada, y los Packers solo lo derribaron una vez la semana pasada en su derrota en la ronda de comodín.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, ha quedado impresionado por el crecimiento de Williams mientras veía las grabaciones esta semana.

"Es una cosa verlo jugar en tiempo y en ritmo con buena precisión y anticipación", dijo McVay. "Pero luego algunas de esas jugadas de segunda reacción donde lo están empujando hacia su derecha o hacia su izquierda y los muchachos entienden cómo trabajar con él, esas son las que realmente asustan. Está jugando a un nivel alto".

Este desafío es particularmente significativo para los Rams porque su presión al pasador es la principal fortaleza de su defensa, que ha decaído hacia el final de esta temporada. Los Ángeles ha permitido al menos 27 puntos a todos los oponentes, excepto a los Cardinals de Arizona desde el Día de Acción de Gracias, con la efectividad de la unidad disminuyendo en la mayoría de las métricas defensivas.

Los Rams hacen blitz menos que casi cualquier equipo en la NFL, solo el 18,1% del tiempo en la temporada regular. Confían en que sus presionadores ayudarán a su secundaria, que ha sido en gran medida poco impresionante durante toda la temporada.

El conjunto de habilidades de Williams es una pesadilla potencial para los Rams, y lo saben.

“Es un ganador del Heisman por una razón”, dijo Verse, quien fue seleccionado 18 posiciones después de Williams en 2024. “Fue la primera selección, y le tengo mucho respeto”.

