Calificaciones de cereales de invierno franceses caen tras fuertes lluvias

20 feb (Reuters) - La condición de los cereales de invierno en Francia, principal productor de la Unión Europea, se deterioró y la siembra de cebada de primavera se detuvo en la semana del 16 de febrero, tras las fuertes lluvias que azotaron la parte occidental del país, informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.

Las segundas calificaciones de los cereales franceses tras la pausa invernal siguen siendo muy superiores a las registradas en los dos años anteriores, cuando las lluvias también perjudicaron las siembras.

FranceAgriMer indicó que el 88% de los cultivos de trigo blando se encontraban en estado bueno o excelente el 16 de febrero, frente al 91% de la semana anterior y al 74% del año anterior.

La oficina también indicó que calificó el 84% de la cebada de invierno en estado bueno o excelente, por debajo del 88% de la semana anterior, pero por encima del 69% de la misma semana de 2025.

En cuanto al trigo duro, el 83% de la cosecha se encontraba en estado bueno o muy bueno, lo que supone un descenso con respecto al 87% de la semana anterior y se mantiene estable con respecto al año anterior.

Las condiciones de humedad también detuvieron las siembras, y la cebada cervecera sigue estando en el 30% de la cosecha prevista, por debajo del promedio de cinco años, que es del 31%. (Reporte de Sybille de La Hamaide en París y Nathan Vifflin y Lucie Barbier en Gdansk. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)