California avanza con esfuerzo partidista de redistribución electoral para contrarrestar a Texas

LOS ÁNGELES (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, está convocando a una elección especial el 4 de noviembre para modificar el mapa electoral a fin de darle más escaños a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La medida es en respuesta a los esfuerzos republicanos por ganar cinco escaños en Texas. Newsom lanzó un anuncio de campaña en las redes sociales el jueves mientras los demócratas iniciaban una conferencia de prensa.

Los legisladores estatales técnicamente necesitan declarar la elección especial y planean hacerlo la próxima semana.

Los demócratas aún no han publicado sus mapas preliminares, pero tienen como objetivo ganar cinco escaños más.

Los mapas necesitan la aprobación de los votantes. Esto se debe a que los votantes previamente otorgaron el poder de dibujar mapas a una comisión independiente en lugar de a los legisladores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.