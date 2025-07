California demanda a Trump por retirar US$4000 millones en fondos a sus trenes de alta velocidad

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El Estado de California ha anunciado que demandará a la Administración de Donald Trump ante los tribunales, después de que el Gobierno federal haya retirado US$4000 millones (3434 millones de euros) para la construcción de la alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco. Será la empresa pública encargada de la alta velocidad californiana la que formalizará la denuncia, argumentando que la retirada de los fondos federales responde solo a una "política mezquina" y a la "animadversión personal de Trump a California", y no por los hechos sobre el terreno. "En realidad, esto no es más que un ataque despiadado contra el Central Valley, que pondrá en juego muchos empleos. Demandaremos para evitar que Trump descarrile el único tren de alta velocidad de Estados Unidos que se encuentra en construcción activa", ha señalado el gobernador demócrata Gavin Newsom. El Gobierno de Trump defiende que el proyecto ya ha recibido aproximadamente US$6900 millones (6000 millones de euros) en fondos federales en aproximadamente quince años, pero que no ha tendido "ni una sola vía de alta velocidad" y "no ha cumplido con los plazos para contratar el pedido de los trenes que circularán por esta línea". No obstante, desde California aseguran que justo ahora está empezando la fase del tendido de vías, después de haber trabajado sobre 275 kilómetros y construido 50 estructuras ferroviarias, incluidos puentes, pasos elevados y viaductos, con 15.000 empleos creados. La documentación oficial refleja que, de los 192 kilómetros de la primera fase de construcción del proyecto, ya se ha completado un 50% y un 30% está en construcción. CONTRASTE CON LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA La Administración Trump también paralizó recientemente los fondos del otro gran proyecto de alta velocidad en el país, en ese caso en Texas, donde gobierna el mismo partido republicano de Trump, aunque ese proyecto tiene un carácter privado, al contrario que el de California, aunque también recibe igualmente fondos públicos. En el de Texas está presente Renfe, y en el de California ganaron contratos otras empresas españolas como Ferrovial, ACS o Typsa, todas ellas con gran experiencia en la construcción de la alta velocidad. De hecho, las dificultades de Estados Unidos por crear su primera línea de alta velocidad contrastan con el progreso en España hecho en este ámbito, a partir del consenso de los dos grandes partidos políticos durante los últimos 35 años. La alta velocidad española, que suma más de 4000 kilómetros, es la más extensa del mundo, solo por detrás de China, y su construcción ha sido hasta 9 veces más barata que, por ejemplo, la escasa red inglesa de 134 kilómetros.