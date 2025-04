California demanda para impedir que Trump imponga aranceles generalizados

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, demandó el miércoles al gobierno de Estados Unidos para impugnar la autoridad del presidente para imponer aranceles generalizados que han desatado una guerra comercial global.

La demanda argumenta que el uso que hace el presidente Donald Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a México, Canadá y China, o un arancel del 10% a todas las importaciones, es ilegal. La ley permite a un presidente congelar y bloquear transacciones en respuesta a amenazas extranjeras, pero no permite al presidente aplicar aranceles, señala la demanda.

La querella, que se presentó en la Corte de Distrito federal para el distrito norte de California, también argumenta que la implementación de tales aranceles requiere la aprobación del Congreso.

Trump ha ofrecido muchas justificaciones para aumentar los aranceles, incluyendo que están diseñados para impulsar la manufactura en Estados Unidos y detener el flujo de fentanilo ilícito en el país.

Un funcionario de la Casa Blanca criticó la demanda y defendió el plan de aranceles.

"En lugar de centrarse en el crimen desenfrenado, la falta de vivienda y lo incosteable en California, Gavin Newsom está dedicando su tiempo a tratar de bloquear los esfuerzos históricos del presidente Trump para finalmente abordar la emergencia nacional de los persistentes déficits comerciales de bienes de nuestro país", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai. "Todo el gobierno de Trump sigue comprometido con atender esta emergencia nacional que está diezmando las industrias de Estados Unidos y dejando atrás a nuestros trabajadores con todas las herramientas a nuestra disposición, desde aranceles hasta negociaciones".

Newsom, un demócrata, dijo que los aranceles han resultado en mayores costos y podrían generar miles de millones de dólares en daños a California, que tiene la economía más grande y es el mayor importador entre los estados de Estados Unidos. Muchas empresas han dicho a los funcionarios estatales que comenzarán a trasladar el costo de los aranceles a los consumidores. El presupuesto estatal podría sufrir un gran impacto con la caída del mercado de valores porque California depende desproporcionadamente de los ingresos fiscales por ganancias de capital de sus contribuyentes más ricos, principalmente obtenidas de inversiones y acciones. Los costos adicionales de los aranceles también podrían obstaculizar la capacidad del estado para planificar el futuro y pagar por servicios, afirma la demanda.

"Ningún estado está en posición de perder más que el estado de California" , dijo Newsom el miércoles en una conferencia de prensa .

California ha presentado más de una docena de demandas contra las políticas de Trump este año. Pero la demanda sobre los aranceles marca la primera vez este año que Newsom, quien ya es considerado un prospecto para competir por la presidencia en 2028, ha sido el demandante. El gobernador demócrata redujo su retórica contra Trump después de los mortales incendios de Los Ángeles en enero, mientras el estado buscaba apoyo federal .

Newsom discutió la demanda en un huerto en el fértil Valle Central, destacando el estatus de California como una potencia agrícola. Muchas de las nueces, frutas y verduras que el estado cultiva están destinadas a exportación.

Christine Gemperle, una agricultora de almendras de segunda generación en el Valle Central, dijo que su granja ha sobrevivido a tres sequías y a la pandemia de COVID-19 a lo largo de las décadas, pero no está segura de cómo el negocio familiar superará la actual guerra comercial. Los agricultores en California cultivan aproximadamente el 76% de las almendras del mundo y dependen de los mercados globales para obtener materiales para construir equipos agrícolas y sistemas de riego.

"¿Podremos acceder a lo que necesitamos para cultivar nuestros cultivos?, y si es así, ¿podremos siquiera pagarlo?", comentó Gemperle el miércoles.

El estado pedirá al tribunal que bloquee inmediatamente los aranceles.

El anuncio se produce días después de que Newsom pidiera a los países que eximieran a las exportaciones de California de los aranceles de represalia. Aún no se han anunciado acuerdos. También lanzó esta semana una campaña de turismo para atraer visitantes canadienses a California.

___

Austin es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. Austin está en X como: @sophieadanna

___

Los reporteros Trân Nguyễn en Sacramento, California, y Joshua Boak en Washington, D .C. contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.