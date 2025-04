California demandará para impedir que Trump imponga aranceles generalizados

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el miércoles que su estado presentará una demanda impugnando la autoridad del presidente Donald Trump para imponer aranceles generalizados que han desatado una guerra comercial global.

La demanda argumentará que el uso que hace Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a México, Canadá y China o un arancel del 10% a todas las importaciones es ilegal. La ley permite a un presidente congelar y bloquear transacciones en respuesta a amenazas extranjeras.

La demanda, que se presentará en el tribunal federal de distrito para el distrito norte de California, también argumentará que la implementación de tales aranceles requiere la aprobación del Congreso, dijo la oficina de Newsom en un comunicado de prensa.

Trump ha ofrecido muchas justificaciones para aumentar los aranceles, incluyendo que están diseñados para impulsar la manufactura en Estados Unidos y detener el flujo de fentanilo ilícito en el país. La medida de California sigue a los planes de aranceles que cambian rápidamente por parte del gobierno de Trump.

Newsom dice que los aranceles en efecto han resultado en costos inflados y miles de millones de dólares en daños en California, que tiene la economía más grande entre los estados de Estados Unidos y es un gran exportador.

El gobernador afirmó: "Los aranceles ilegales del presidente Trump están causando caos en las familias, negocios y nuestra economía en California, aumentando los precios y amenazando empleos. Estamos defendiendo a las familias estadounidenses que no pueden permitirse dejar que el caos continúe".

Newsom discutirá la demanda junto al fiscal general de California, Rob Bonta, más tarde el miércoles en el fértil Valle Central. California es una potencia agrícola, y muchas de las nueces, frutas y verduras que el estado cultiva son exportadas a otros países.

El estado pedirá al tribunal que bloquee inmediatamente los aranceles.

El anuncio se produce días después de que Newsom pidiera a los países que eximieran a las exportaciones de California de los aranceles de represalia. Aún no se han anunciado acuerdos.

___

Austin es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. Sigue a Austin en X: @sophieadanna

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.