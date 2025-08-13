California dice que Trump envió militares para "silenciar" las protestas en Los Ángeles

Por Dietrich Knauth y Jack Queen

12 ago (Reuters) - El uso sin precedentes del Gobierno de Estados Unidos de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles para proteger a los oficiales que llevaban a cabo la represión de la inmigración del presidente Donald Trump era ilegal y debería terminar, dijo un abogado del estado de California a un juez federal el martes.

El abogado dijo que las pruebas presentadas en el juicio histórico que comenzó el lunes mostraban que los soldados habían violado una ley del siglo XIX que prohíbe a los militares aplicar la ley civil. "El Gobierno quería una demostración de fuerza militar tan grande que silenciara cualquier oposición a su agenda", dijo la abogada Meghan Strong de la Fiscalía General de California. El abogado del Departamento de Justicia Eric Hamilton rebatió que había "violencia sustancial" en Los Ángeles que merecía la intervención militar y que las tropas solo estaban allí para proteger a los agentes federales y la propiedad. Trump ordenó en junio el envío de 700 Marines y 4000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a los días de disturbios y protestas provocados por las redadas masivas de inmigrantes. El gobernador demócrata de California Gavin Newsom se opuso a la medida y la demandó, alegando que violaba las prohibiciones sobre el uso de militares en la aplicación de la ley. El juez de distrito Charles Breyer de San Francisco determinará si el Gobierno violó la Ley Posse Comitatus (PCA, por sus siglas en inglés).

Breyer también escuchará el miércoles los argumentos sobre el derecho legal de Newsom a presentar el caso. El juez no ha dicho cuándo se pronunciará. El juicio se produce cuando Trump dijo que estaba tomando la medida extraordinaria de desplegar la Guardia Nacional para luchar contra la delincuencia en Washington y sugirió que podría tomar medidas similares en otras ciudades estadounidenses. En el juicio de California la Administración trató de demostrar que los militares solo se utilizaron para proteger al personal federal o la propiedad federal, que el Gobierno dijo que son excepciones permisibles a la PCA. California por su parte trató de convencer a Breyer de que las tropas cruzaron la línea al establecer controles de carretera, desviar el tráfico y efectuar detenciones, que Strong describió como acciones policiales prohibidas. Testigos del Gobierno declararon que aunque esas acciones están prohibidas en general, hay excepciones cuando los agentes federales o la propiedad están en peligro. Breyer se mostró escéptico en algunos momentos sobre la afirmación del Gobierno de que Trump tenía discreción exclusiva para decidir cuándo eran necesarias las tropas. El presidente dijo en junio que las protestas equivalían a una rebelión contra la autoridad federal.

¿Es una “rebelión” porque el presidente dice que es una “rebelión”? preguntó Breyer a Hamilton durante el alegato final del Gobierno. Muchas de las tropas han sido retiradas de Los Ángeles, pero el fiscal general de California, Rob Bonta, dijo el lunes que 300 miembros de la Guardia Nacional siguen realizando redadas de inmigración y restringiendo los movimientos de civiles en el estado. El juicio ante Breyer tendrá un impacto limitado en el plan de Trump de desplegar cientos de tropas de la Guardia Nacional en Washington. (Información de Tom Hals en Wilmington, Delaware; edición de Leslie Adler; editado en español por Patrycja Dobrowolska)