California prohíbe que la mayoría de los agentes del orden se cubran el rostro durante operaciones

California será el primer estado en prohibir que la mayoría de las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, cubran sus rostros mientras realizan actividades oficiales, según un proyecto de ley aprobado el sábado por el gobernador Gavin Newsom.

La prohibición es la respuesta directa de California a una reciente serie de redadas de inmigración en Los Ángeles, donde los agentes federales usaron máscaras mientras realizaban arrestos masivos. Las redadas provocaron una protesta de varios días en toda la ciudad e hicieron que el presidente Donald Trump desplegara tropas de la Guardia Nacional y Marines en el área.

Sin embargo, no está claro cómo el estado puede hacer cumplir la prohibición a los agentes federales que han llevado a cabo esas redadas, o si puede hacerlo. Esta semana, un funcionario de seguridad nacional calificó la legislación de “despreciable” en un comunicado y agregó que la prohibición solo pondría en peligro a los agentes.

El asambleísta Al Muratsuchi dijo en una conferencia de prensa en Los Ángeles que “los estudiantes no pueden aprender si viven con el miedo de ser deportados. La Ley de Escuelas de Refugio Seguro de California es un mensaje claro para Donald Trump: ‘mantén al ICE fuera de nuestras escuelas’”, refiriéndose por sus siglas en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que envió cartas el viernes a los fiscales generales de California, Illinois y Nueva York para reforzar las instrucciones previas de que los estados gobernados por demócratas cumplan las órdenes de detención del ICE para “extranjeros ilegales criminales dentro de sus jurisdicciones”. El DHS dijo el sábado en un comunicado que, si los estados no cumplían, aplicaría “todas las medidas apropiadas para poner fin a su obstrucción inadmisible e irresponsable”.

Hasta el momento, el DHS y el ICE no han respondido los mensajes enviados después de que se firmó la ley para solicitar sus comentarios.

Newsom, un demócrata que ha criticado el uso de máscaras por parte de agentes federales durante actividades oficiales, dijo que la medida ayudará a California a resistir el exceso de autoridad federal. Firmó el proyecto de ley en Los Ángeles, acompañado por legisladores estatales y miembros de la comunidad inmigrante.

La nueva ley prohíbe el uso de bufandas, pasamontañas y otras coberturas faciales por parte de agentes locales y federales, incluidos los de inmigración, mientras realizan actividades oficiales. Hace excepciones para agentes encubiertos, máscaras médicas como respiradores N95 o equipo táctico.

No se aplica a la policía estatal.

Los funcionarios del gobierno de Trump han defendido constantemente la práctica, diciendo que los agentes de inmigración enfrentan un estridente y creciente acoso en público y en línea mientras llevan a cabo su labor en servicio del impulso de Trump en favor de las deportaciones masivas, y que ocultan sus identidades por su seguridad y la de sus familias.

Los agentes federales tienen órdenes para identificarse y usar chalecos con marcas del ICE o Seguridad Nacional durante las operaciones, dijo esta semana en un comunicado la secretaria adjunta de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin.

“Los hombres y mujeres del servicio de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el ICE y todas nuestras agencias federales de aplicación de la ley arriesgan sus vidas todos los días para arrestar a extranjeros ilegales criminales violentos para proteger y defender las vidas de los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Los demócratas del Congreso y legisladores de varios estados, entre ellos Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, también han presentado propuestas similares que piden prohibir el uso de máscaras por parte de los agentes del orden público.

Los proponentes afirman que la prohibición de máscaras es especialmente necesaria después de que la Corte Suprema dictaminara, a principios de este mes, que la administración federal puede reanudar las operaciones masivas de inmigración en Los Ángeles. La nueva ley tiene como objetivo aumentar la confianza pública en las fuerzas del orden y evitar que las personas se hagan pasar por agentes para cometer delitos, dijeron los defensores de la medida.

El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky de la Universidad de California, Berkeley, también defendió la legislación. Los empleados federales deben seguir las reglas generales del estado “a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus deberes. Por ejemplo, mientras están en el trabajo, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo”, escribió en un artículo de opinión para el Sacramento Bee.

El aumento en la aplicación de la ley de inmigración de alto perfil ya era polémico entre quienes se oponen a las acciones del gobierno de Trump y quienes las apoyan. La imagen de agentes enmascarados llevándola a cabo genera un nivel completamente nuevo de conflicto.

La prohibición del uso de máscaras es una de las diferentes medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa, controlada por los demócratas, en respuesta a las políticas de deportación masiva de Trump.

Newsom también aprobó el sábado una legislación para evitar que los agentes de inmigración ingresen a escuelas e instalaciones de salud sin un mandato válido o una orden judicial y para exigir que las escuelas notifiquen a los padres y maestros cuando los agentes de inmigración estén en el campus.

Esto forma parte de los esfuerzos de los legisladores estatales para salvaguardar los valores progresistas en California. A principios de este año, la Asamblea Legislativa también autorizó la entrega de US$50 millones al Departamento de Justicia de California y otros grupos legales, lo que ha generado más de 40 demandas contra el gobierno.

Bellisle informó desde Seattle. Tran Nguyen informó desde Sacramento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.