California se embarca en el plan demócrata de redistribución de distritos, en un contragolpe a Texas

Por Steve Gorman

21 ago (Reuters) -

El Senado de California se disponía el jueves a considerar nuevos mapas políticos dibujados con el objetivo de dar a los demócratas cinco escaños más en el Congreso, contrarrestando una ventaja partidista que el presidente Donald Trump espera obtener de un plan republicano de redistribución de distritos en Texas.

Los demócratas de California, liderados por el gobernador Gavin Newsom, están presionando para lograr la aprobación por la vía rápida de su esfuerzo de redistribución de distritos en el Congreso de Sacramento antes del viernes, justo a tiempo para colocarlo en la papeleta de una elección especial el 4 de noviembre.

Newsom, que tiene una supermayoría demócrata en ambas cámaras de la legislatura estatal, busca en última instancia el apoyo de los votantes a su plan: neutralizar un proyecto de ley de Texas respaldado por Trump diseñado para cambiar cinco escaños demócratas al control republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Las líneas de distrito recién trazadas en Texas entrarían en vigor sin la aprobación de los votantes, aunque los demócratas han prometido desafiarlas en los tribunales.

La medida de Texas superó un importante obstáculo el miércoles, cuando la Cámara de Representantes estatal de Austin la aprobó en una votación de 88 votos a favor y 52 en contra.

La Cámara de Representantes y el Senado de Texas, ambos controlados por los republicanos, aún deben conciliar dos versiones de la legislación antes de que llegue al gobernador republicano Greg Abbott, quien dijo que la firmará.

Los republicanos, incluido Trump, han reconocido abiertamente que el objetivo de la iniciativa de Texas es aumentar su influencia política y ayudar a preservar la escasa mayoría del partido en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre de 2026. Las elecciones ya se perfilan como una reñida contienda por el control del Congreso.

Los demócratas y los grupos de derechos civiles afirman que el nuevo mapa de Texas diluye aún más el poder de voto de los latinos y los negros, violando la ley federal que prohíbe redibujar las líneas políticas sobre la base de la discriminación racial o étnica.

Al llevar a cabo la redistribución de distritos a mediados de la década, ambas partes están rompiendo con la costumbre de modificar los mapas políticos una vez cada 10 años, después del censo de Estados Unidos para ajustarlos a los cambios de población. (Reporte de Steve Gorman en Los Ángeles; edición en español de Javier López de Lérida)