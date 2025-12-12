California y otros estados buscan impugnar tasa de US$100.000 para visados H-1B impuesta por Trump

Por Daniel Wiessner

12 dic - California y otros estados de Estados Unidos presentarán el viernes una demanda para tratar de bloquear la tasa de US$100.000 impuesta por el presidente Donald Trump a los nuevos visados H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, informó la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta.

La demanda será al menos la tercera para impugnar la tasa anunciada por Trump en septiembre, que eleva drásticamente el costo de obtener visados H-1B. Actualmente, los empleadores suelen pagar entre US$2.000 y US$5.000 de tasa.

La oficina de Bonta dijo en un comunicado que Trump carece de poder para imponer la tasa y que esta viola la ley federal, que permite a las autoridades de inmigración cobrar solo las tasas necesarias para cubrir el costo de administrar los programas de visados.

El programa H-1B permite a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros en campos especializados. La industria tecnológica, con muchas empresas con sede en California, depende especialmente de los trabajadores que reciben estos visados.

