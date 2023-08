Activision ha anunciado que por primera vez en la historia de Call fo Duty los jugadores podrán transferir ciertos contenidos, como armas y skins, del videojuego Modern Warfare II a la que será su nueva entrega, Modern Warfare III.

La compañía anunció hace unos días que este último título llegarña a consolas y PC el próximo 10 de noviembre, sin hacer ninguna mención al contenido ni las características de esta entrega en su primer adelanto.

Call of Duty ha anunciado ahora que los jugadores de la actual entrega, Modern Warfare II odrán transferir ciertos contenidos a la secuela de la franquicia, con el objetivo de que los jugadores puedan tener un depósito "listo para usarse desde el primer día".

Por ese motivo, ha explicado que ciertos contenidos de Call of Duty: Warzone II, como armas y 'skins', así como paquetes, operadores y otras recompensas) se podrán transferir a la nueva versión del juego.

Desde la compañía han matizado que es posible que parte de ese contenido no esté disponible en la nueva entrega de la franquicia si son diferentes en esta con respecto a los elementos del anterior juego.

Por ejemplo, si Modern Warfarer III no tiene un vehículo o una pieza concreta en ningún modo de juego, no se podrán migrar desde el juego anterior y tampoco será posible mover Wartracks, esto es, las canciones. Además, han insistido en que no habrña Carry Back de la nueva entrega a la actual.