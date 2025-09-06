Calle Málaga de Maryam Touzani gana el premio del público en la Mostra de Venecia

La película "Calle Málaga", dirigida por la marroquí Maryam Touzani y protagonizada por la actriz española Carmen Maura, ganó este sábado el premio del público en la sección Spotlight de la 82ª Mostra de Venecia.

"Estoy muy conmovida por este premio, que me gustaría dedicar a mi madre. Escribí esta película para enfrentar su pérdida, y siento que ella me ha dado la fuerza para transformar mi dolor en un deseo de vivir a través de ella", declaró Touzani al recoger el galardón.

"La alegría que siento es profunda", señaló la marroquí, "pero también lo es el dolor".

"Siento dolor porque, como muchos de nosotros, no puedo olvidar el horror infligido con tanta impunidad cada minuto, cada segundo en la gente de Gaza, en el pueblo de Palestina", dijo, denunciando la ofensiva del ejército israelí en el territorio palestino, escenario de una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

En la película, Carmen Maura se mete en la piel de María Ángeles, una española afincada en Tánger, donde ha pasado toda su vida, y a la que visita su hija Clara (Marta Etura), que quiere vender su piso porque necesita dinero.

La cinta, que lleva el nombre de la calle de Tánger en la que se crió, plasma todo un universo con el que Touzani se quería reencontrar y que forma parte de su identidad.

En una entrevista con AFP en el Lido de Venecia el 30 de agosto, Touzani indicó que una de las razones que la llevaron a hacer esta película era "el deseo de transmitir todo lo que mi abuela me transmitió a mí a través de mi madre".

"Tenía ganas de exaltar la vejez, tenía ganas de mostrar esos cuerpos envejecidos que a menudo elegimos esconder", dijo, considerando que "envejecer es una verdadera suerte, un privilegio".

