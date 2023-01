Calleja: "El árbitro ha sido clave en algunas jugadas, todas en nuestra contra"

El entrenador del Levante, Javier Calleja, criticó duramente la actuación arbitral durante la derrota de este miércoles del conjunto granota ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, al tiempo que destacó el carácter de su equipo, capaz de competirle "a uno de los mejores equipos de LaLiga"

"El árbitro ha sido clave en algunas jugadas, todas en nuestra contra. En el gol que nos anula el contacto es mínimo. Lo tiene muy claro, mientras que en el codazo a Álex no lo tiene tan claro. Esas dos jugadas han ido en contra nuestra. A pesar de eso hemos perdido porque el Atlético ha estado más acertado. Luego hay otra jugada en un saque de banda clarísimo en el que también se equivoca. Nos ha tocado comérnosla otra vez", señaló el técnico en rueda de prensa.

Calleja confesó estar "fastidiado" por la derrota, aunque reconoció el buen trabajo de sus jugadores. "Me voy fastidiado porque no me gusta perder y más cuando jugamos como lo hemos hecho. A mí me importa lo que veo en el campo no lo que está enfrente. Hemos hecho un partido muy serio plantando cara a uno de los mejores equipos de LaLiga y haciendo méritos para haber pasado", expresó.

"Ganar siempre es imposible, duele perder, pero también hay que analizar cómo se pierde. Hemos perdido contra el cuarto clasificado de la liga. Creo que hay quedarse con las cosas positivas y borrar esto para pasar página y centrarnos en subir a Primera División", añadió.

