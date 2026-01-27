Calor golpea a maíz de Argentina, que sufriría una caída en rendimientos

BUENOS AIRES, 27 ene (Reuters) - El clima caluroso y seco comenzó a afectar a la ganadería, la soja y, en especial, al maíz de Argentina, uno de los mayores exportadores globales de granos, cuyos rendimientos serían inferiores a los previstos para la temporada 2025/26

Con temperaturas de casi 40 grados centígrados en los últimos días, los principales cultivos del país -el primer proveedor mundial de harina y aceite de soja y el tercero de maíz- necesitan de forma urgente precipitaciones, que solo caerían de forma masiva a partir de febrero

"Esta ola de calor le va a quitar kilos al maíz, va a haber correcciones hacia abajo en las estimaciones de producción. Los maíces de primera (siembra temprana) son los más afectados", explicó a Reuters el meteorólogo Germán Heinzenknecht

"La zona (agrícola) núcleo requiere una oferta de agua importante, de entre 70 y 80 milímetros, en especial en el sur de (la provincia de) Santa Fe y el norte de Buenos Aires", añadió el experto de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA), que prevé el arribo de lluvias a partir de febrero

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) estimó una cosecha de maíz de 53 millones de toneladas y de soja de 48,5 millones para el país austral

Hasta el momento, los productores argentinos sembraron el 96,2% de la soja y el 93,1% del maíz, de acuerdo con el último reporte semanal de cultivos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

"Estamos con una sequía complicada. Ya se está viendo alguna pérdida de rendimiento. En los maíces se está notando falta de granos en las espigas, en la soja todavía no está dañando", relató Ignacio Bastanchuri, un productor agropecuario de la localidad de Navarro, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires

Una situación semejante atravesaba el agricultor Javier Domínguez, de la localidad cercana de Suipacha

"Estamos necesitando lluvias con urgencia. Acá llovió hace 10 días, pero en maíz hay pérdida de rinde en los (sembrados) tempranos y en soja se depende mucho si llueve el martes o el miércoles", destacó a Reuters

No solo el maíz y la soja se veían afectados por la escasez de lluvias, sino que los granos destinados al forraje también sufrían el clima seco, lo que golpeaba a muchos ganaderos

Algunos productores señalaron a Reuters que las pasturas de sus campos destinados al ganado bovino se veían amarillas y que cultivos forrajeros como el sorgo mostraban rendimientos de apenas 2,5 toneladas por hectárea, frente a las 7 toneladas previstas

Sin embargo, otras regiones agropecuarias del país como la provincia de La Pampa o el noroeste de Buenos Aires recibieron el fin de semana lluvias que aliviaron la difícil situación

"Desde noviembre que no teníamos lluvias importantes y este fin de semana acumulamos entre 60 y 70 milímetros. Veníamos con una crisis infernal, con temperaturas muy altas, los verdeos (cultivos forrajeros) de verano estaban muy mal. Por lo menos con las lluvias recuperamos el perfil hídrico", dijo Marcelo Rodríguez, productor agropecuario de la provincia de La Pampa. (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Eliana Raszewski)