Calor sofocante en el Mundial de Clubes de Fútbol despierta inquietudes para 2026

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 26 jun (Reuters) - Las altas temperaturas durante el Mundial de Clubes de este año han suscitado preocupación por los horarios de inicio en la tarde durante el Mundial de 2026, porque la ampliación del torneo a más países plantea problemas logísticos a los organizadores.

Una ola de calor recorrió Estados Unidos el miércoles, cuando los jugadores del Borussia Dortmund se enfrentaron al Ulsan surcoreano en Cincinnati, con temperaturas que superaron los 32,2 °C y con un inicio a las 15:00 hora local.

Los jugadores aprovecharon descansos establecidos por la FIFA para refrescarse durante los partidos de esta semana, pero el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, dijo a periodistas que era "imposible" organizar sesiones regulares de entrenamiento por las tardes en la sofocante Filadelfia.

El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO afirmó que las condiciones deberían de "servir de alerta".

"A medida que el cambio climático está convirtiendo las condiciones meteorológicas extremas, incluido el calor peligroso, en un problema cada vez más urgente para todos en el fútbol, el riesgo que supone comenzar los partidos con temperaturas muy altas es real y cada vez mayor", dijo a Reuters un portavoz de FIFPRO.

FIFPRO instó a los organismos futbolísticos mundiales a reevaluar los horarios de inicio para abordar mejor las condiciones de calor, al tiempo que elogió a organizadores como la FIFA por su flexibilidad a la hora de añadir pausas de refresco en los partidos.

"Creemos que aún queda mucho por hacer para dar prioridad a la salud y la seguridad de los jugadores", agregó FIFPRO.

La FIFA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Todavía no se han anunciado los horarios de los partidos de la Copa Mundial de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, pero los organizadores podrían enfrentarse a problemas si vuelven a darse condiciones sofocantes.

Los problemas de calor no sorprenderán a quienes asistieron al torneo en 1994, la última vez que Estados Unidos actuó como anfitrión.

Más de 90.000 aficionados vieron la final en Pasadena, donde las temperaturas alcanzaron los 37,8°C. Fue la última vez que una final de la Copa Mundial se jugó íntegramente a la luz del día. Con la ampliación del torneo de 32 a 48 equipos, puede que sea inevitable que los partidos empiecen por la tarde para satisfacer las exigencias de programación y acomodarse a los lucrativos mercados de retransmisión europeos. “Las grandes cadenas de televisión están invirtiendo mucho dinero, por lo que no están muy interesadas en que se modifique el horario para adaptarse al calor si eso significa que no van a obtener tantos ingresos publicitarios”, afirma Madeleine Orr, autora y ecologista deportiva. Las ciudades anfitrionas con mayor riesgo de calor en 2026 -como Miami, Monterrey, Filadelfia, Kansas City, Boston y Nueva York- deberían evitar las horas más calurosas de la tarde para el inicio de los partidos, señaló Orr en un estudio del que fue coautora a principios de este año. Orr señaló que trasladar más partidos vespertinos a una de las cuatro sedes cubiertas del torneo en Atlanta, Dallas, Houston y Vancouver podría ser parte de la solución. “Si hablamos de seguridad ante todo, no es nada complicado. Si hablamos de albergar un gran acontecimiento y de hacerlo económicamente viable y de que este acontecimiento se celebre, es complicado”. (Amy Tennery en Nueva York, Julien Pretot en Miami y Lori Ewing en Manchester Edición en español de Javier López de Lérida)