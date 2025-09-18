Calor y polvo en suspensión activan los avisos en 24 provincias, con máximas de 39ºC

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las altas temperaturas y el polvo en suspensión activan este jueves los avisos en un total de 20 provincias, con temperaturas máximas de 39ºC y con Vizcaya en nivel naranja (importante) con 37ºC de máxima, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El resto de provincias que estarán en aviso por altas temperaturas son Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Madrid (Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Badajoz, Cáceres, Ciudada Real, Cuenca, Toledo, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Cantabria (Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa), Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Sevilla, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Las temperaturas máximas de 39ºC se darán en Badajoz, Córdoba y Sevilla.

Por otra parte, los avisos por polvo en suspensión se darán también en todas las islas de Canarias, con visibilidad de 3000 metros.

La AEMET prevé para este jueves que continúe la estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

De este modo, solamente se espera nubosidad baja matinal en regiones de los tercios norte y este peninsulares, Baleares, Estrecho y Alborán, y serán probables los bancos de niebla matinales y brumas costeras, que tenderán a despejar.

Por otro lado, una masa de aire subtropical afectará al sur peninsular y a Canarias con nubes medias y altas y con probables tormentas en las islas de mayor relieve.

Por la tarde se espera el desarrollo de nubes de evolución, que pueden ir acompañadas de algún chubasco en cumbres.

También se desarrollará nubosidad de evolución en el cuadrante sudoeste peninsular, con posibilidad de alguna tormenta aislada en zonas de montaña.

Asimismo, en Canarias se prevé calima con posibles concentraciones significativas.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en la Península y Canarias, que será más acusado e incluso localmente notable, en el Cantábrico, así como con algunos descensos en el Levante.

En Baleares se esperan pocos cambios.

De este modo, se superarán los 35ºC en Canarias, alto y medio Ebro, Cantábrico, el sur de Galicia, zonas de la meseta Norte y en la mitad sur de la vertiente atlántica e incluso los 38-40ºC en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana.

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en la Península y Canarias y no se prevén cambios en Baleares.

No bajarán de 20ºC en el Mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular e incluso de los 25ºC en regiones de Canarias.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en los litorales del sureste peninsular y el Estrecho, donde son probables los intervalos fuertes y serán de flojos a moderados en Canarias.

En el resto se esperan vientos flojos en general, con predominio de las componentes sur y oeste en la vertiente atlántica y de la componente este en el resto, con algún intervalo moderado en el Cantábrico y Ebro.