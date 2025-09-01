Calor y sequía en Brasil central y sudeste elevan riesgos para cultivos: LSEG

SANTIAGO, 1 sep (Reuters) - Las condiciones meteorológicas previstas para Brasil durante los próximos días podrían afectar el desarrollo agrícola en varias regiones, con temperaturas superiores a lo normal y déficit de lluvias en áreas como el centro y sudeste del país, dijo el lunes un reporte de LSEG.

Durante los próximos diez días, se espera un aumento progresivo de las temperaturas en el centro y sudeste de Brasil, con anomalías térmicas de entre 1 y 4 °C por encima del promedio. En contraste, se prevé un enfriamiento temporal en el sur, especialmente en Río Grande do Sul, donde las temperaturas podrían descender entre 4 y 6 °C por debajo de lo normal.

"El riesgo de inundaciones existirá en las áreas del sur de Río Grande do Sul a comienzos de septiembre, aunque será neutral para los cultivos de granos en esta etapa de la temporada", señala el informe de LSEG.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un período seco en el norte, centro y gran parte del sudeste de Brasil, con déficits de lluvia de entre 10 y 20 milímetros. En la costa este, se mantendrá una actividad regional de lluvias durante los próximos cinco días.

La única región con lluvias persistentes será el sur, donde una convergencia ondulante podría generar acumulados de entre 30 y 100 milímetros por encima de lo normal en Río Grande do Sul durante los próximos diez días. (Por Juana Casas, editado por Natalia Ramos)