Calvert-Lewin anota en su sexto partido consecutivo y Leeds empata ante Sunderland en la Premier

Dominic Calvert-Lewin anotó por sexto partido consecutivo para conseguir un empate 1-1 del Leeds ante el Sunderland, que perdió la oportunidad de subir al quinto lugar el domingo en la Liga Premier.

Al mantenerse libre de lesiones y estar en la mejor racha de su carrera, Calvert-Lewin está presionando para ser convocado nuevamente a la selección de Inglaterra de cara al Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Su gol del empate en el Estadio de la Luz llegó en el minuto 47 y fue un característico remate de un toque a corta distancia de Calvert-Lewin, quien convirtió un centro del delantero estadounidense Brenden Aaronson.

Simon Adingra le dio la ventaja al Sunderland en el minuto 28 al recibir un ingenioso pase detrás del lateral de Granit Xhaka y curvar un disparo con el pie derecho al interior del poste lejano.

Fue un partido entre dos equipos ascendidos, con el Sunderland, que ocupa el séptimo lugar, teniendo un mejor desempeño en la temporada. Sin embargo, el Leeds ahora lleva una racha de cinco partidos sin perder y se ha alejado siete puntos de la zona de descenso.

El Crystal Palace recibe al Tottenham más tarde.

