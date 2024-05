Calvin Harris y Nelly Furtado se llevan la segunda noche del festival Emblema en Ciudad de México

Ciudad de méxico (ap) — calvin harris y nelly furtado fueron los artistas que se llevaron el sábado la segunda noche del festival tecate emblema de la ciudad de méxico, que reunió a más de 71.000 asistentes en su segunda jornada. el día estuvo lleno de grandes artistas como lali, anitta y nicki nicole, así como una presentación agridulce de christina aguilera.

Harris emergió como el gran artista de la noche pese a que la mayoría de las expectativas estaban puestas en Aguilera.

Con un set en el que presumió sus múltiples colaboraciones con luminarias como Rihanna, Florence Welch, Dua Lipa, Ellie Goulding y Sam Smith (quien un día antes fue el artista más destacado del festival), así como momentos de pura música electrónica, el DJ y productor escocés demostró que ha sumado suficientes éxitos para presentar un set en el que todo el público bailó y coreó sin parar. Harris aprovechó la energía desatada para presentar un nuevo tema, cuyo título no reveló y para el cual pidió que prendieran las luces de sus celulares.

Aguilera era sin duda una de las artistas, si no es que la artista más esperada de la noche, pero comenzó con un ligero retraso que impacientó al público.

Su concierto de una hora tuvo bastantes pausas en las que los bailarines de Aguilera ocupaban el centro del escenario para coreografiar temas de otros artistas como “Villano Antillano: BZRP Music Sessions Vol. 51” de Bizarrap y Villano Antillano, mientras ella salía para hacer ligeros cambios de vestuario, como agregar estolas o abrigos, que en realidad le restaban dinamismo. Aunado a esto, de algunos temas cantó sólo fragmentos, como “Pero me acuerdo de ti”, lo que daba la sensación de un ritmo raro entre prisas y ralentización.

A pesar de todo, Aguilera logró momentos especiales como con “What a Girl Wants”, de su álbum debut de 1999.

“Mis seguidores desde el primer día, siempre me han demostrado tanto amor, y estoy tan agradecida, siempre me han demostrado ‘What a Girl Wants’”, dijo Aguilera.

Furtado, en cambio, fue el caballo negro del cartel. La estrella canadiense se presentaba antes que Aguilera y muchos esperaban sólo sus clásicos como “I’m Like A Bird” y “Maneater”, pero estuvo presente todo el tiempo en el escenario con un llamativo traje rojo y negro que reflejaba su poderosa interpretación vocal en la que demostró con temas como “Eat Your Man” y “All Good Things (Come to an End)”, las cuales ha lanzado en los últimos años, que claramente no tiene intenciones de retirarse de los clubs nocturnos. Furtado estaba emocionada de ver la respuesta del público.

“Siempre me hacen llorar”, dijo antes de interpretar un nuevo tema que presentó como “Corazón”.

Lali fue la encargada de comenzar a subir la temperatura en el escenario principal. La estrella argentina debutó con su concierto en Emblema en festivales mexicanos y se entregó con temas como “Disciplina”, “N5”, “Motiveishon” y “Cómprame un Brishito”. Lali brindó con tequila hacia el final de su presentación.

“Es un sueño cumplido”, afirmó. “Por ustedes amores, salud México, muchas gracias por recibirme”.

Inmediatamente después de Lali vino Anitta, quien dedicó gran parte de su presentación a difundir el funk brasileño, al que dedica su más reciente álbum “Funk Generation”. Anitta estuvo acompañada por un cuerpo de bailarines y una escenografía de rejas metálicas que creaban la atmósfera perfecta para emular una fiesta callejera en Brasil en la que era una estrella más de la danza. Anitta también dedicó buena parte de su presentación a interpretar sus canciones en español como “Envolver”, “Bellakeo” lanzada con Peso Pluma y “Downtown” que interpreta originalmente con J Balvin.

“Estoy enamorada de todos ustedes”, señaló.

En el escenario alternativo KIA, Nicki Nicole convocó a miles de fans que corearon su más reciente éxito “Ojos verdes”. En algún momento Nicole bajó para saludar a quienes estaban en primera fila y un seguidor le pidió que le hiciera un autógrafo, pues planeaba tatuárselo. Nicole le respondió asustada que no se tatuara porque ella tiene “fea letra”, pero de todas formas le firmó.

“Venir a México es siempre una locura total”, dijo Nicole emocionada durante su presentación. Al interpretar su balada “Plegarias”, la cantante originaria de Rosario, Argentina, también contó que cuando se presentó por primera vez en el país descubrió que quería hacer música para siempre.

Empress Of, Aitana y Miranda! fueron otros de los artistas que se presentaron en el segundo día del festival.

AP