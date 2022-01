Calviño acusa a Pablo Iglesias de "trivializar" la crisis en Ucrania tras sus críticas a la ministra de Defensa

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el conflicto entre Rusia y Ucrania es un asunto "muy serio" como para que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, "trivialice" esta cuestión tras las afirmaciones contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por defender que "la OTAN va a proteger y defender la soberanía de cualquier país que quiera entrar".

"En primer lugar me han sorprendido, no lo había visto anteriormente, y me parece que estamos hablando de una cuestión muy seria como para trivializar o hacer ese tipo de afirmaciones que no responden la gravedad de la situación y a la responsabilidad de Gobierno", ha señalado Calviño en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca del ataque de Iglesias a Robles.

Calviño ha destacado que la posición del Gobierno "está muy clara y la marca el presidente". Asimismo, ha asegurado que España en un "país responsable" y que, por ello, Sánchez ha estado todo el fin de semana manteniendo contactos porque España "es un ocio fiable".

Como tal, la ministra ha apuntado que tiene que "responder de la manera adecuada a una situación que es preocupante desde el punto de vista de la seguridad e integridad", pero también desde el punto de vista económico. Ha detallado que las tensiones en la frontera oriental europea "también tienen trascendencia desde el punto de vista de los precios de la energía".

Por último, ha trasladado que espera que se logre una solución "que vaya en la dirección correcta" en esta fase de diálogo. "Todos deseamos la paz y la concordia en el ámbito geopolítico", ha zanjado.